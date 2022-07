Il riciclo creativo è sempre più popolare e diffuso, perché è un’attività che non solo mette in moto la fantasia, ma permette di recuperare vecchi oggetti dismessi. Il lato positivo è che non bisogna necessariamente essere un’artista o un artigiano, basta solo concentrazione e creatività.

Se non siamo esperti del fai da te, basterà cominciare con lavoretti più semplice per prendere praticità e diventare bravi. In questo modo potremo finalmente svuotale la soffitta e la cantina e mettere in bella vista le nostre creazioni. Potremmo trasformare, ad esempio, vecchi merletti e centrini in decorazioni moderne per la casa o addirittura reinventare i pneumatici di moto e auto.

5 idee originali per riciclare e rinnovare vecchie sedie di legno e plastica

Anche gli arredi possono avere una seconda vita, trasformandoli in qualcosa di diverso e modificando l’aspetto. Se, ad esempio, non abbiamo intenzione di liberarci delle vecchie sedie del giardino o del tavolo da pranzo, allora potremo decorarle per trovare una nuova funzionalità.

Potremmo ottenere in pochissimi passaggi una scrivania molto originale, se utilizziamo le sedie il legno il risultato sarà spettacolare. Non importa se sono rovinate, in questo caso l’importante è che i piedi siano in buono stato, in modo da reggere pesi.

Prendiamo 2 sedie di legno della stessa altezza e una tavola di legno abbastanza lunga, fissiamola con delle viti lasciando in mezzo lo spazio per la seduta. Decoriamo sedie e tavola in accordo con lo stile della casa, quindi prima scartavetriamo e poi dipingiamo. Un modo originale di decorare sarebbe quello di applicare con il decoupage della carta con le frasi più famosi tratte da film o libri.

Se la sedia, che sia di legno o di plastica, ha lo schienale distrutto e inutilizzabile, la soluzione potrebbe essere rimuoverla e abbellire le pareti con delle mensole. Eliminiamo i piedi se non abbiamo spazio, o se malandati, leghiamo alle estremità della base delle corde, che serviranno per fissare la mensola a muro.

Invece, al contrario, se l’unica parte da recuperare è lo schienale, fissiamolo all’ingresso per appoggiare giubbotti e giacche. Arricchiamo con dei dettagli colorati, come pois o stelle, a seconda dello stile di casa.

In giardino

Potremmo riscuotere un certo successo in famiglia e fare contenti i più piccoli, se trasformiamo le sedie di plastica in colorate altalene. Per realizzare l’ultima delle 5 idee originali per riciclare e rinnovare vecchie sedie, basteranno pochi elementi. Dipingiamo con l’acrilico le sedie con i colori dell’arcobaleno, leghiamo delle resistenti corde ai braccioli e fissiamoli al ramo più robusto dell’albero in giardino.

Un modo ideale per recuperare le sedie più vecchie sarebbe creare un’accogliente cuccia per i nostri amati animali domestici, eliminando solo i piedi. Rivestiamola con del tessuto avanzato o un semplice cuscino e posizioniamo la nuova cuccia nel punto più fresco del giardino.

