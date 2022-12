Quale taglio di capelli femminile è più adatto sopra i 50 anni a seconda della forma del viso

Anche dopo i 50 anni possiamo essere eleganti, sbarazzine o seducenti con il taglio di capelli perfetto per il nostro viso

Se ai giovani sta bene praticamente qualsiasi taglio di capelli, per gli adulti, specialmente dopo i 50 anni, ci vuole molta più cura nella scelta del taglio. Un taglio sbagliato può non solo farci sembrare più vecchie, ma anche più impacciate e meno curate. Al contrario, se un parrucchiere talentuoso saprà azzeccare il taglio perfetto per il nostro viso, ecco che sembreremo immediatamente più giovani, sbarazzine ed eleganti. Ma azzeccare il taglio giusto non è solo un’arte, bensì anche una tecnica. Ci sono alcuni indizi nascosti nella forma del nostro viso che possono farci capire subito quali tagli possiamo sfoggiare con eleganza, e quali è meglio rifuggire.

La frangia sta meglio a visi dalla forma rettangolare o quadrata

Affrontiamo subito l’argomento più spinoso: frangia sì o frangia no? In realtà la risposta è semplice: sfoggeremo una frangia con la massima eleganza soprattutto se abbiamo un viso dalla forma rettangolare o quadrata. Per tutte le altre forme del viso, la frangia è un po’ un azzardo. Possiamo fare una prova davanti allo specchio con delle forcine per capelli per simulare una frangia.

Quale taglio di capelli femminile è più adatto se preferiamo i capelli corto

Altra grande domanda: meglio un taglio lungo o corto? In questo caso a contare non è solo la questione estetica, ma anche la comodità e l’impegno. I tagli corti, anche se più comodi (e più veloci da lavare) richiedono anche appuntamenti molto più frequenti dal parrucchiere. I tagli lunghi invece si possono mantenere anche con appuntamenti dal parrucchiere poco frequenti. Detto questo, i tagli corti, come un caschetto, donano di più ai visi di forma ovale o di forma a cuore. Se abbiamo il viso a diamante, possiamo sfoggiare un caschetto più lungo, all’incirca all’altezza del mento. I capelli lunghi sono invece perfetti per visi dalla forma rettangolare o quadrata, ma con un’accortezza: la riga deve essere su un lato. Una riga centrare rischierebbe di dare al nostro viso un aspetto troppo squadrato.

Non temiamo di provare anche un taglio scalato

Quale taglio di capelli femminile è più adatto se amiamo sperimentare? Qualche anno fa andavano molto di moda i tagli scalati, che poi sono finiti del dimenticatoio. Oggi fanno nuovamente capolino sulle riviste di moda. Ma come sapere se staremmo effettivamente bene con uno scalato, o se è meglio puntare su qualcosa di più tradizionale? Il taglio scalato sta molto bene a chi ha il visto tondo, ma anche a chi ha il viso quadrato o rettangolare, avendo cura di valorizzare gli zigomi senza porre troppa attenzione sugli angoli del viso. Chi ha il viso ovale può sfoggiare senza problemi un taglio scalato, l’importante è che arrivi sotto il mento.

Tagli corti per visi squadrati o rotondi

Se vogliamo un taglio più corto possibile, quello che si definisce ‘pixie cut’, potremo sfoggiarlo alla perfezione se abbiamo un viso quadrato, rettangolare, o rotondo. In quest’ultimo caso, puntiamo su un taglio più ‘disordinato’ e leggermente scalato. Sembreremo più giovani e sbarazzine anche passati i 50 anni.