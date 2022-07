Neanche il caldo torrido dell’estate può fermare i più golosi, che non sanno rinunciare a una gustosa fetta di torta appena sfornata. Nonostante le temperature siano parecchio alte, accendere il forno per assaporare un dolce fatto in casa non è un problema.

Una torta è sempre gradita, che si tratti di una particolare occasione o di un semplice rito per riunire famiglia e amici. Preparare un dolce caldo non vuol dire passare ore e ore in cucina, esistono, infatti, alcune ricette sbrigative e facili da realizzare, che prevedono pochi ingredienti. Quello che solitamente non può mancare nell’impasto, per ottenere una torta soffice e morbida, è l’olio di semi.

Spesso questo ingrediente è rimpiazzato dal burro, utile per avere la giusta quantità di parti grasse. Ma il risultato non sarà proprio dietetico, per questa ragione molti preferiscono l’olio di semi, decisamente più leggero, mantiene la torta soffice per più giorni.

Non quello d’oliva o yogurt, ecco come sostituire l’olio di semi nei dolci e 1 segreto per friggere

In linea di massima, l’olio utilizzato per i dolci è quello di semi di girasole, perché quello extravergine d’oliva ha un sentore più intenso, che potrebbe coprire gli altri sapori. Usiamo quello d’oliva solo nel caso in cui il suo gusto non sia particolarmente forte e prevaricante.

Se non vogliamo rinunciare a un dolce profumato e contemporaneamente vogliamo scegliere un prodotto meno grasso, potremmo aggiungere all’impasto dello yogurt. Optiamo per la tipologia senza grassi e magro, bianco o alla frutta, oppure greco, e usiamo la stessa quantità che era prevista per l’olio di semi.

Ma se siamo alla ricerca di altre possibili alternative da aggiungere all’impasto della torta, non quello d’oliva o yogurt, ecco come sostituire l’olio di semi. Buona e golosa, ad esempio, è la variante che prevede l’aggiunta della ricotta, è ideale per ottenere dolci teneri e molto soffici, senza interferire con gli altri ingredienti. Anche in questo caso usiamo la stessa quantità che avremmo usato per l’olio di semi.

Alternative per torte e fritti croccanti

Nei dolci lievitati un altro incredibile modo per non inserire l’olio di semi è usare la purea di frutta, meglio ancora se di mele. Genuina e altamente nutritiva, meglio non zuccherarla, garantirà un impasto umido e una torta saporita.

In alternativa, potremmo scegliere tra altri tipi di olio, come quello di cocco o di riso, che si abbinano meglio a ricette dolci. Se cerchiamo una variante per friggere con l’olio, potremmo invece optare per il glucosio, per avere croccanti fritti di pesce e verdure. Bisognerà scaldarlo in padella a 150-160 gradi, non appena noteremo delle bollicine immergiamo le pietanze, dolci o salate, da friggere, fino a completa cottura.

Lettura consigliata

Come sostituire le uova nella pasta frolla e 3 deliziose alternative al classico impasto