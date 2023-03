Sai quale sarebbe l’hobby anti stress di Antonio Conte? Provalo anche tu!

L’ex tecnico di Nazionale, Juventus ed Inter ha visto terminare in anticipo la sua avventura con la squadra di Londra. In attesa di rivedere sulla panchina uno dei tecnici italiani più vincenti degli ultimi anni, fu lui stesso a rivelare una piccola curiosità. Sai quale sarebbe l’hobby anti stress di Antonio Conte?

Antonio Conte non è più l’allenatore del Tottenham. La notizia è diventata di dominio pubblico praticamente dalla serata del 26 marzo, con la risoluzione consensuale dell’accordo tra la società lodinese ed il tecnico italiano. La sua avventura era cominciata nel 2021 e forse le cose sono andate un po’ meno bene di quanto le parti si aspettassero.

Antonio Conte lascia il Tottenham: ora è uno dei migliori allenatori al Mondo liberi

Di recente, tra l’altro, era arrivata l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Milan. E quando le cose non vanno a finire in discussione è sempre l’opera dell’allenatore. Anche se le responsabilità non sono sempre le sue. Soprattutto in un campionato ricco di stelle assolute e super squadre come la Premier League. Nel calcio va sempre così.

Conte, però, resta un profilo importante. Lo dice un curriculum ricco di successi. E presto diventerà l’oggetto del desiderio di tanti club che puntano a vincere trofei importanti.

Sai quale sarebbe l’hobby anti stress di Antonio Conte?

Antonio Conte resta, dunque, un allenatore di grande successo. Un personaggio attorno a cui inevitabilmente suscitano interesse anche certe curiosità. Ad esempio nel 2021 ebbe una certa rilevanza mediatica un video nel quale rivelava una passione particolare.

Quella per il flipper. Il riferimento è, ovviamente, al cosiddetto biliardino elettrico in cui vengono messe in moto delle biglie su piano inclinato ricco di luci, spesso con decorazioni a tema e suoni specifici.

L’obiettivo è, ovviamente, colpirle con le alette (azionate tramite pulsanti esterni), puntando a dei bersagli per acquisire punteggio e evitare che biglie superino la “difesa” delle alette, finendo nella parte bassa del piano.

Un anti-stress particolare

Chi ha, comunque, una certa età ha assolutamente ben chiaro cosa sia un flipper. In genere lo si associa agli anni ’80 che Conte ha vissuto da adolescente, essendo un classe ’69.

Una passione di cui lo stesso Conte ha parlato nel video in questione come di un hobby per il suo tempo libero. Lo ha definito, tra l’altro, “un grande anti-stress”.

Adesso che Antonio Conte lascia il Tottenham potrebbe avere più tempo libero per ricaricare le batterie. Magari anche giocando a flipper (lo si può scaricare anche attraverso app sul cellulare). Il suo destino è, però, quello di ritornare presto su una panchina importante.

Dove è ancora presto per dirlo, ma è sicuramente una delle prime opzioni considerate da parte dei club più prestigiosi a livello internazionale.