Può sorprendere ma si possono trovare belle case di 100 metri in città anche a 55.000 euro

Vivere in una casa spaziosa non è un sogno irrealizzabile. Molti non prendono neanche in considerazione questa opzione soprattutto per il prezzo spesso elevatissimo. Eppure è possibile trovare appartamenti di grandi dimensioni a prezzi davvero eccezionali. Può sorprendere ma si possono trovare belle case anche a prezzi inferiori al mercato.

Se sognate di vivere in una casa spaziosa, ma pensate che sia un lusso irraggiungibile, vi sbagliate. Esistono infatti immobili di grandi dimensioni che si possono acquistare anche a partire da 55.000 euro, basta sapere dove cercare e soprattutto accettare alcuni compromessi. Per esempio trovare una casa di 100 metri quadri nel centro di una grande città pagandola 50.000 euro è difficilissimo, quasi impossibile.

Perché le case sono sempre più piccole?

Negli ultimi 20 anni, le dimensioni medie delle case in cui abitiamo sono diminuite sensibilmente. Secondo i dati dell’ISTAT, la superficie media delle abitazioni è passata da 97,6 metri quadrati nel 2001 a 92,9 metri quadrati nel 2019. Questo significa che ci accontentiamo di spazi sempre più piccoli. Rinunciamo a comfort come camere da letto ampie, salotti accoglienti, cucine abitabili e bagni spaziosi.

Le ragioni di questa tendenza sono principalmente due. Prima di tutto la scarsità di spazio disponibile per costruire, soprattutto nelle grandi città. Inoltre i prezzi delle case sempre più alti, rendono difficile l’accesso al mercato immobiliare per molte famiglie. Da non dimenticare, però, che i cambiamenti demografici e sociali hanno portato a una riduzione della dimensione media dei nuclei familiari e a una maggiore richiesta di flessibilità e mobilità.

Può sorprendere ma si possono trovare immobili di grandi dimensioni a prezzi stracciati

Se non volete rinunciare al sogno di vivere in una casa spaziosa, non disperate. Esistono infatti immobili di grandi dimensioni che si possono acquistare anche a partire da 55.000 euro, basta sapere dove e come cercare. Ecco alcuni consigli utili.

Allargate il raggio di ricerca, non limitatevi alle zone centrali o a quelle più richieste della città, ma esplorate anche le periferie o le aree dell’hinterland.

Scegliere case da ristrutturare è una soluzione che può abbattere di molto il prezzo di un immobile. Col vantaggio di potere personalizzare la casa secondo i propri gusti ed esigenze. Le aste immobiliari sono un altro modo per trovare immobili di grandi dimensioni a prezzi ridotti.

Esempio di prezzi di case di grandi dimensioni in città

Abbiamo fatto una ricerca sul portale immobiliare idealista.it* e abbiamo scovato alcune offerte interessanti di immobili di grandi dimensioni in capoluoghi di Regione. Ovviamente i prezzi variano da Nord a Sud della Penisola. Può sorprendere ma si possono trovare immobili oltre 100 metri quadrati in città anche a 55.000 euro. Per esempio a Catania è possibile acquistare un 4 locali di 105 metri quadri con garage a 55.000 euro in località San Giorgio Librino.

Risalendo la Penisola, a Roma a Ponte Galeria si vende un 4 locali di 113 metri quadri con garage a 75.000 euro. A Firenze nel quartiere Isolotto si vende un trilocale di 100 metri quadrati a 200.000 euro. Torino è molto meno costosa. In zona Aurora si può comprare un trilocale di 115 metri quadri a 79.000 euro. Infine Milano, nel quartiere Olmi si può acquistare un 4 locali di 102 metri quadri a 178.000 euro. A Milano è quasi impossibile trovare un immobile a meno con queste caratteristiche.

La soluzione particolari: attici e castelli

Se oltre alle dimensioni importanti si desidera un immobile particolare allora si può puntare sugli attici. A volte questo sogno si può realizzare con meno di 100.000 euro. Chi desidera fare di un castello la propria casa, oggi può realizzare il sogno con una cifra che sorprenderà. In Italia ci sono in vendita numerosi manieri, a prezzi che partono dal milione di euro. Ma per chi ama vivere in un castello ci sono anche altre soluzioni.

* (n.d.r. Proiezionidiborsa riprende gratuitamente annunci della zona presenti sui siti immobiliari indicati. Non si conoscono né i dettagli né la veridicità dell’informazione e non si ha alcun interesse in merito alle offerte immobiliari indicate.)