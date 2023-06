Hai passato i 40 ma vuoi la pelle del tuo viso soda? Ecco il massaggio da fare ogni sera!

Ti suggeriamo un massaggio facile da fare anche a casa con cui potrai contrastare i cedimenti della pelle e le rughe.

Avere una pelle bella e soda è un po’ il sogno di tutti. Il tempo che passa è tiranno e spesso lascia sul nostro viso inestetismi cutanei, come le rughe o le classiche macchie della pelle. Per questo motivo, è importante prendersi cura della propria pelle nel modo giusto, ogni giorno. Prima di tutto è importante utilizzare quotidianamente la crema solare. A tal proposito, gli ultimi test hanno già rivelato quali sono le protezioni solari più efficaci del 2023. Detto questo, bisogna anche tener conto dell’effetto che i nostri gesti quotidiani hanno sulla nostra pelle. In primo luogo, ci riferiamo alla mimica facciale. Quante volte, in una giornata, corrughiamo la fronte mentre parliamo senza neanche accorgercene? O alziamo le sopracciglia? O facciamo smorfie con la bocca?

Tutti questi gesti non fanno altro che incidere negativamente sulla pelle del nostro viso, che a breve ci servirà il conto dei nostri sbagli. In sostanza, accelereremo la comparsa delle rughe così facendo. Ecco perché è fondamentale imparare a limitare le smorfie che facciamo nella nostra vita quotidiana, ma non solo. Esiste un gesto semplice ma molto efficace che possiamo ripetere ogni giorno davanti allo specchio per migliorare il tono della nostra pelle. Già moltissimi personaggi famosi lo stanno provando, tu cosa stai aspettando?

Hai passato i 40 ma vuoi che la pelle resti bella e soda il più a lungo possibile? Ecco come devi stendere la crema

Ormai è risaputo da tutti quanto sia importante effettuare una buona skincare quotidiana. È importante scegliere consapevolmente tra il latte detergente e l’acqua micellare, in base alle caratteristiche della propria pelle.

Dopo che avremo finito di struccarci, arriveremo alla fase finale della skincare, ovvero quella della stesura della crema. Questa parte ci porterà i migliori benefici se la effettueremo nel modo migliore.

Basta effettuare queste piccolissimo gesto

Massaggiare la crema sul nostro viso è un’operazione che dovrebbe regalarci un relax completo a 360°. È un momento che dovremmo dedicare solo a noi stessi, per distaccarci dai pensieri più disturbanti e prendere una bella boccata d’ossigeno.

Per ottenere effetti reali, però, non basta stendere la crema in maniera casuale. Esiste un massaggio davvero ottimo con cui potremmo lavorare sul tono della pelle e soprattutto sulle rughe d’espressione che si formano vicino alla bocca.

Stendere la crema in questi 4 punti

Prima di massaggiare la crema sul nostro viso, dovremo applicarne delle piccole quantità in quattro punti tra la narice destra e la commessura labiale destra. Lo stesso procedimento lo ripeteremo nella parte sinistra. Fatto ciò, non dovremo fare altro che appoggiare i polpastrelli sui punti in cui abbiamo messo la crema e poi compiere un movimento verso gli zigomi.

Ripeteremo questo gesto, dal basso verso l’alto, finché la crema non sarà completamente assorbita. Se hai passato i 40 ma vuoi una pelle più bella e tonica, dovrai ripetere questo massaggio ogni sera prima di andare a letto. Inizierai a contrastare da subito i segni del tempo che passa.