Il millefoglie è un grande classico che non passa mai di moda. Composto tradizionalmente da tre strati di pasta sfoglia e due di crema, questo dolce dalle origini antiche riesce ad accontentare grandi e piccini in poche mosse.

La crema utilizzata maggiormente per farcire il millefoglie è la crema pasticcera, ma esistono tantissime versioni da provare.

La crema Chantilly, ad esempio, si sposa benissimo con la sfoglia porosa e friabile della pasta. Occhio, però, perché per una crema Chantilly a dir poco eccezionale bisogna fare attenzione a questi aspetti, a cui molti non fanno caso.

Modificando il ripieno possiamo creare delle versioni a dir poco spettacolari. Di gran successo, ad esempio, il millefoglie al tiramisù. Una ricetta davvero semplicissima che stupirà tutti in un sol boccone.

Questa sera, invece, cercheremo di capire come ottenere un Millefoglie con la crema ancora più buono grazie alla ricetta di base e qualche piccolo trucchetto degli chef.

Di seguito, tutto l’occorrente

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

1 tuorlo;

3 cucchiai di zucchero a velo.

Per una crema pasticcera speciale, consultare questa ricetta facile e veloce.

Millefoglie con la crema ancora più buono grazie a questi velocissimi segreti rubati agli chef per averlo sempre friabile e goloso. Procedimento

Per prima cosa bisognerà preparare la crema pasticcera e lasciarla un attimo da parte per farla intiepidire. A questo punto, srotolare la pasta sfoglia e tagliarla in 3 rettangoli uguali.

Poi, bucherellarli con una forchetta e spennellarli con il tuorlo prima di lasciarli in frigo per circa 15 minuti.

Una volta trascorso il tempo di raffreddamento, cuocere le basi in forno ben caldo alla temperatura di 200°C per 10 minuti circa e poi qualche altro minuto a 180°C.

Poi, una volta raffreddate, spolverare le basi con lo zucchero a velo. In questo modo, la superfice diventerà leggermente impermeabile alla crema, evitando che la sfoglia s’ammorbidisca troppo una volta farcita.

Esistono, poi altri 2 trucchetti per mantenere friabile la sfoglia

Una miscela di burro di cacao e cioccolato bianco sciolti insieme e in egual misura. Spalmata sulla sfoglia, questa miscela proteggerà la pasta dall’umidità creata dalla crema.

Altro ingrediente favoloso per mantenere la sfoglia friabile per maggior tempo possibile è la crema al burro. La ricetta si trova facilmente in rete.

Ultimi passaggi

Assemblare il dolce direttamente su un piatto da portata. Adagiare il primo strato, poi con una sac à poche spalmare il primo strato di crema. Creare un secondo strato allo stesso modo e poi richiudere con la terza base di sfoglia. Infine, spolverare con zucchero a velo.