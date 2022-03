Amore e guerra in questo film storico su Netflix che fa ridere e piangere grazie a grandi attori

A volte trovare il film giusto da guardare può essere un vero calvario. Magari ci sembra di aver già visto tutto sui canali che abbiamo a disposizione e altre volte invece non riusciamo a deciderci. Per questo i consigli sono tanto utili, dato che ci possono far conoscere un film di cui magari non sapevamo ancora nulla o non avevamo mai considerato in quella luce. Tra questi potrebbe esserci una piccola perla, che, nonostante le difficoltà e i dolori, ci farà sentire bene. Qui infatti ce n’è per tutti i gusti, dal momento che questo film può essere definito drammatico ma anche comico, romantico e storico. Gli ingredienti ci sono tutti e trovano una grande sintonia grazie a un cast magistrale e a un regista di grande fama.

Film e trama

Amore e guerra in questo film sono i temi centrali. Infatti, è ambientato tra l’inizio della seconda guerra mondiale e ciò che venne dopo. In questo periodo difficile, una scrittrice trova fama e popolarità. Si tratta di Juliet Ashton, giovane donna piena di iniziativa e ironia in cerca di ispirazione. Questa arriva in modo inaspettato nella forma di una lettera. A scriverla è stato un suo connazionale inglese, Dawsey, che vive nella piccola isola di Guernsey ed è entrato in possesso di un vecchio libro di Juliet. Da qui nasce una fitta corrispondenza che porta alla scoperta del “Club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey”. Questo buffo nome è proprio il titolo del film e del libro omonimo da cui è tratto.

Juliet decide di recarsi a Guernsey per ispirarsi e scrivere un libro basato su questo originale club. Il suo fidanzato non è molto d’accordo, ma Juliet è determinata e finirà effettivamente per incontrare Dawsey. Quest’isola caratteristica però le darà più di una semplice ispirazione, senza considerare il grande mistero di Elisabeth, una donna scomparsa a causa dei tedeschi.

Questo film si snoda attraverso temi importanti come l’amore e la guerra, ma anche il bisogno e il diritto alla cultura e l’indipendenza.

Amore e guerra in questo film storico su Netflix che fa ridere e piangere grazie a grandi attori

Il film è disponibile oggi su Netflix, dopo essere stato in vetta alle classifiche per ben 11 settimane dalla sua uscita al cinema. Il libro da cui è tratto è The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, scritto da Mary Ann Shaffer e Annie Barrows. Il regista invece è Mike Newell, lo stesso di L’uomo dalla maschera di ferro, Mona Lisa Smile, Harry Potter e il calice di fuoco e Quattro matrimoni e un funerale.

Anche il cast è di tutto rispetto, con Lily James a interpretare la protagonista. Ad affiancarla ci sono Michiel Huisman, Glen Powell e Matthew Goode. Poi, fiore all’occhiello, Jessica Brown e Penelope Wilton interpretano rispettivamente Elisabeth e la Signora Maurgey. Entrambe queste attrici hanno interpretato ruoli di grande rilievo, come in Downtown Abbey.

