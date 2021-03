No, non è il classico dolce al cucchiaio che ha conquistato generazioni intere al primo assaggio. Eppure, la ricetta che la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori non è certo da meno. La millefoglie al tiramisù regalerà un tocco in più al pranzo domenicale grazie al suo gusto inteso e cremoso. Una vera e propria delizia da condividere con tutta la famiglia.

La preparazione è davvero semplicissima. Di seguito tutto l’occorrente per stupire tutti in un sol boccone.

Ingredienti per 4 persone

1 confezione millefoglie;

250 g di mascarpone;

200 ml di panna da montare;

2 cucchiai di zucchero;

1 tazzina di caffè espresso freddo;

2 cucchiai di gocce di cioccolato o scaglie di cioccolato fondente;

cacao amaro q.b.

Una velocissima millefoglie al tiramisù per concludere in bellezza il pranzo domenicale. Procedimento

Una volta disposti tutti gli ingredienti sul pianori lavoro, si passa alla preparazione.

In una ciotola versare la panna fredda da montare con le fruste elettriche per qualche minuto.

Successivamente, in una seconda ciotola inserire il mascarpone e lavorarlo con lo zucchero. Una volta ottenuto un composto cremoso versare il caffè. Unire, poi, la panna montata in precedenza. Amalgamare bene tutti gli ingredienti.

A questo punto, prendere un foglio di millefoglie e stenderlo sul piano di lavoro. Spalmare con uno strato di crema al caffè e costellare di gocce di cioccolato o scaglie.

Prendere un’altra sfoglia e comporre allo stesso modo il secondo strato. Continuare con l’ultimo strato ed infine spolverare con il cacao amaro.

Alla fine della composizione della millefoglie al tiramisù, far riposare almeno un’ora in frigorifero prima di servire. Ed ecco che in poco tempo si potrà portare in tavola un dessert squisito e decisamente molto facile da realizzare. Adatto a grandi e piccini. Provare per credere!

