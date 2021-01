La crema pasticcera rende unici i dessert. Grazie alla sua consistenza dolci e torte non saranno più gli stessi. Aiuta ad amalgamare gli ingredienti in un’avvolgente morbidezza. Per tutti coloro che vogliono sperimentare e mettere alla prova le proprie capacità culinarie, saper preparare una buona crema pasticcera rappresenta già un ottimo punto di partenza. Anche perché, tale prelibatezza, oltre ad accompagnare i dolci, è squisita anche da sola.

Questa sera, il Team più goloso della Redazione di ProiezionidiBorsa vuole suggerire una versione di crema pasticcera meno famosa rispetto alla ricetta tradizionale ma migliore se si vuole preparare un prodotto senza uova. Adatta, dunque, anche per chi presenta delle intolleranze o semplicemente non gradisce le uova nei dolci. Ecco, quindi, come si realizza la crema pasticcera senza uova.

Ingredienti

a) 500 ml di latte;

b) 40 g di maizena;

c) 60 g di farina tipo 00;

d) 80 g di zucchero di canna;

e) 1 noce di burro;

f) 1 scorza di limone.

Farcitura perfetta grazie a questa crema pasticcera che non tutti conoscono, consigliatissima! Procedimento

Preparare la crema pasticcera senza uova è un gioco da ragazzi. Setacciare la farina e inserirla in un pentolino, aggiungere la maizena, sempre setacciata precedentemente. Successivamente, unire il burro poi lo zucchero di canna e con un cucchiaio mescolare per un paio di minuti. A questo punto, versare a filo il latte e poi la scorza di limone tagliata e fette.

Far cuocere a bagnomaria per circa 5 minuti mescolando con pazienza. Pian piano la crema prenderà vita. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, eliminare le bucce di limone e trasferire il composto in una ciotola. Lasciar raffreddare e coprire con un foglio di pellicola trasparente per evitare la formazione della fastidiosa crosticina. Ed ecco che in pochi minuti la crema sarà pronta per farcire la torta o anche semplicemente per essere servita in tazza.

