Mantenersi ben idratati, non è certo un mistero, aiuta la salute dell’intero organismo. Al pari di un’alimentazione sana e bilanciata, un’idratazione adeguata svolge un ruolo fondamentale per il fisico. Specialmente con l’arrivo del caldo, il giusto apporto di liquidi aiuta a mantenere la temperatura corporea, lubrifica le articolazioni e migliora la salute della pelle.

Ma non finisce qui, perché certe bevande potrebbero avere addirittura il potere di purificare l’organismo e, soprattutto depurare il fegato grasso.

Di questo tipo di condizione abbiamo parlato spesso, indicando come non sempre sia facilmente individuabile, al pari dei livelli di colesterolo alto.

A cosa fare attenzione

Il fegato grasso è una particolare condizione che colpisce molti individui senza che però questi se ne rendano conto. Infatti spesso accade che la cosiddetta steatosi non dia segni della propria presenza attraverso dolore o infiammazione, se non quando già in stato avanzato.

Tuttavia, è possibile intercettarne la presenza grazie ad alcuni piccoli segnali che il corpo manda.

Ad esempio stanchezza e debolezza, specie se legati all’alito cattivo, potrebbero premonire il fegato grasso.

Allo stesso modo, una cattiva salute del fegato assieme ad eccessi di colesterolo potrebbero essere annunciati da particolari segni sugli occhi.

Va da sé che in presenza di dubbi è necessario il consulto con un medico specialista che saprà approfondire e dare una corretta diagnosi.

Compiere alcuni gesti quotidiani, però, potrebbe aiutare nello scongiurare questo fenomeno.

Migliorerebbe la digestione depurando il fegato grasso questa erba che pochi conoscono ma preziosa per l’organismo

Come detto idratarsi è fondamentale per mantenere il fisico in salute, ma cosa potremmo bere per fare un favore al fegato? Bevande ricche di antiossidanti, come il tè verde o il tè matcha sembrerebbero particolarmente utili a questo scopo. Questo grazie ad un particolare polifenolo chiamato epigallocatechina gallato, che agirebbe proprio contro il grasso epatico.

Ad ogni modo, oltre al tè, anche i preparati a base di tarassaco potrebbero essere preziosi per il fegato. Questa erba poco nota, infatti, migliorerebbe la digestione depurando il fegato.

Il tarassaco sarebbe in grado di ridurre le infiammazioni, oltre a svolgere un’azione diuretica e lassativa. Inoltre, come riporterebbero le pagine di Humanitas, quest’erba ha trovato impiego nel trattamento di problemi a cistifellea e fegato.

Tisane al tarassaco sono facilmente reperibili nei supermercati e, in alternativa, è possibile realizzarle direttamente in casa. Sarà sufficiente versare acqua calda su fiori e foglie di tarassaco ben lavati.

