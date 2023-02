Migliorare l’inglese con le serie TV? Eccone 5 adatte ai principianti disponibili su Netflix e Amazon Prime

Se desideri perfezionare l’inglese senza annoiarti ci sono le serie TV. La scelta è molto ampia, ma grazie ai nostri consigli potrai gustarti i tuoi programmi preferiti in lingua. Eccone cinque, tra i più semplici e perfetti per far salire il tuo inglese a un livello successivo.

Le serie TV sono un prezioso passatempo e permettono di trascorrere delle piacevoli serate davanti allo schermo. Ma, guardando bene alla loro utilità, potrai scoprire con grande piacere che il loro scopo potrebbe non essere puramente ludico. Infatti, alcuni programmi in streaming potrebbero rivelarsi utili per imparare al meglio la lingua inglese. Per cui, se disponi di un abbonamento Netflix o Amazon Prime non perdere altro tempo e impara divertendoti. Come non hai mai fatto prima d’ora.

I consigli prima di iniziare

Prima di addentrarti nel meraviglioso mondo dello streaming, dovresti ricordarti un paio di nozioni. La prima regola, che è più un consiglio, è quella di scegliere un programma che ti piace o ti ispira. Magari quella serie che hai sempre voluto guardare o che rivedresti volentieri. Il passo successivo è niente meno che la costanza. Fai un piccolo sforzo e guarda gli episodi non appena hai del tempo a disposizione. Senza esagerare ovviamente, per non sforzare gli occhi.

Infine, ricordati di disattivare i sottotitoli in italiano. Potrebbero servire a chi non spiccica una parola in lingua, ma se hai già una discreta base saranno solo una distrazione. Piuttosto, sfrutta quelli in inglese, senza comunque fissarli a ogni frase pronunciata dai personaggi.

Ecco cosa guardare in streaming per migliorare l’inglese con le serie TV

Partiamo con una serie che ha conquistato i cuori degli utenti di vecchia data: Friends. La sitcom americana in onda dal 1994 è un concentrato di ironia e divertimento. Forse l’hai già seguita ai suoi tempi, e magari non vedi l’ora di rigustartela in salsa americana e anglosassone. Puoi trovarla sia sul catalogo di Netflix che su Amazon Prime.

Proseguiamo con quello che si potrebbe definire un po’ come il sequel di Friends. Si tratta di How I met your mother. La trama racconta le vicende di cinque amici e i loro intrecci relazionali in chiave comica. Il parlato è semplice da capire e offre molti spunti per intraprendere un dialogo nella vita quotidiana.

In terza posizione troviamo un successone del momento, Stranger Things. La serie TV sul paranormale vede al centro dell’attenzione un gruppo di coraggiosi bambini che si ritrovano ad affrontare una minaccia ultraterrena. Nonostante qualche termine in slang, il linguaggio è facilmente comprensibile.

Altre due idee intriganti

Per migliorare l’inglese con le serie TV puoi affidarti anche a The Good Place. Una giovane donna, che muore per uno strano incidente, finisce nell’aldilà e incontra il suo mentore. Questa commedia esilarante gode di una trama piuttosto lenta a ingranare, per cui perfetta da seguire per chi non è madrelingua.

E per finire, suggeriamo una serie che sarebbe impossibile non accostare all’Inghilterra. È The Crown, che ripercorre la storia della famiglia reale e la analizza da vicino. Seguirla sarà interessante, sia a livello storico che per conoscere meglio il cosiddetto accento “posh”.