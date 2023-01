Non sai che cosa guardare alla TV? Ecco le migliori serie tv da vedere su Netflix in uscita tra gennaio e febbraio

Dopo una lunga giornata di lavoro non c’è cosa migliore che rilassarsi davanti alla tv. Al giorno d’oggi, con tutte le piattaforme di streaming sul mercato, abbiamo a disposizione una scelta enorme di film e serie tv da guardare. Oggi vogliamo proprio dare dei consigli sulle migliori serie tv da vedere in queste e nelle prossime settimane su Netflix.

Queste sono le settimane più fredde dell’anno. Quando la voglia di uscire di casa manca, possiamo restare sul divano a guardare comodamente la TV. Con questo articolo stiamo pensando a coloro che aprendo la piattaforma di Netflix non sanno che cosa scegliere.

Nelle prossime settimane ci saranno 3 serie TV da non perdere, perché ti terranno letteralmente con gli occhi incollati allo schermo. Se vuoi saperne di più, continua a leggere qui di seguito.

Non sai che cosa guardare alla TV? Ecco 3 stupende serie tv da non perdere su Netflix

Indeciso tra un bel libro e una serie tv? Se scegliamo la televisione, partiamo con la prima stagione de La ragazza di neve. In uscita il 27 gennaio 2023, questa serie tv è tratta dall’omonimo romanzo thriller di Javier Castillo.

Sebbene il libro sia ambientato a New York, la serie TV si sviluppa nella città di Malaga. Corre l’anno 2010 e durante la sfilata dei Re Magi, la vita della famiglia Martin cambia per sempre: la piccola Amaya scompare tra la folla. Fortunatamente, una giovane apprendista giornalista offre il suo aiuto alla famiglia per ritrovare la bambina.

Una serie avvincente e drammatica quanto basta che siamo certi saprà appassionarti molto.

Un’appassionante serie TV per adolescenti da vedere a febbraio

Non sai che cosa guardare alla TV? Ecco quello che fa per te. Freeridge è una geniale commedia in uscita il 2 febbraio su Netflix. Si tratta dello spin-off di On my block, una serie tv di stampo drammatico che ha tenuto incollati allo schermo i telespettatori per 4 stagioni.

La prima stagione è incentrata sulla rivalità tra 2 sorelle e i loro amici del liceo. Questi cercheranno di annullare una maledizione mortale che temono di aver lanciato sulle loro vite perseguitate dalla sfortuna. Tuttavia, il ritorno alla normalità non sembra così semplice ed immediato come speravano e ciò darà inizio ad un’avventura ricca di emozioni ed imprevisti.

Consigliamo Freeridge ai ragazzi e alle ragazze che hanno voglia di vivere un’esperienza adrenalinica.

In arrivo a febbraio la terza stagione di una serie di tv di successo

Questa serie tv prende il nome dalle Outer Banks, ovvero una sottile striscia di sabbia che si estende sulla costa del Nord Carolina, luogo d’ambientazione.

La trama segue un gruppo di giovani chiamato Pogues che sono alla ricerca della verità in merito alla scomparsa del padre di John B.

Nella terza stagione, composta da 10 episodi, il gruppo di ragazzi approda su un’isola deserta. Il gruppo sarà presto coinvolto in una caccia al tesoro molto pericolosa. I ragazzi si troveranno in difficoltà senza soldi, da soli e lontani da casa con la speranza di sopravvivere.

Outer Banks è la serie tv da guardare se cerchi colpi di scena e molta suspence.