Ecco gli esercizi giusti per chi non ha mai voglia di fare movimento che stanno spopolando tra i Vip

Svelati gli esercizi fitness alla moda tra i personaggi famosi e sui social che aiutano a tonificare e rassodarsi senza fare fatica.

Tra la miriade di impegni che affollano le nostre giornate sarebbe bene trovare un momento da ritagliarsi per fare un po’ di attività fisica. In effetti, un po’ di movimento è quello che ci vuole non solo per tenersi in forma, ma anche per scaricare lo stress e l’adrenalina. Da questo punto di vista, c’è chi proprio non riesce a fare a meno dello sport. Non è raro vedere gente che si prende l’impegno di fare ginnastica prima di entrare in ufficio o anche a fine giornata.

Al contrario, c’è chi invece, già duramente provato dalle fatiche lavorative, non ha nessuna intenzione di lanciarsi in corse sul tapis roulant o addominali. Certo, le buone intenzioni non mancano, ma spesso sottoscriviamo un abbonamento in palestra salvo poi lasciarlo scadere senza averne usufruito abbastanza, per non dire mai. Ma, in fondo, non serve sbattersi poi più di tanto: ecco gli esercizi giusti per chi non ha mai voglia e non intende praticare troppo sport ma vuole ridurre al minimo la fatica.

I trend fitness del 2023

Innanzitutto, chiariamo una cosa: non serve necessariamente andare in palestra, ci si può ritagliare un piccolo spazio a casa, senza avere attrezzature particolari. La pandemia ha portato al boom degli allenamenti virtuali e tantissimi stanno scaricando app per il fitness. Del resto, si propongono sessioni fisiche di varie tempistiche e intensità, da scegliere liberamente in base alle esigenze personali.

Tra le attività da seguire anche comodamente da casa sta spopolando il pilates, promosso dalle star hollywoodiane e non solo. Alcuni recenti sondaggi hanno messo in evidenza un dato interessante: più del 70% del pubblico lo preferisce allo yoga. Il motivo è da ricercare nei benefici del pilates: non solo aiuta a rilassarsi e liberare la mente, ma tonifica e rassoda senza farci sudare troppo. Altro vantaggio da non sottovalutare: sarebbe l’attività ottimale per chi soffre di problemi alla schiena, dovuti magari allo stare seduti in ufficio tutto il giorno.

Ecco gli esercizi giusti per chi non ha mai voglia di allenarsi e fare movimento: scegli il tuo preferito

Tra i trend più seguiti del momento c’è anche l’allenamento Hyrox, che combina corsa ed esercizi: l’ideale per chi cerca movimento ad alta intensità. In ogni caso, si tratta di un allenamento in cui possono riuscire tutti, indipendentemente dal livello di forma fisica di partenza. E se proprio non ce la sentiamo di fare fatica, basta dedicarsi ai gentle workouts, ovvero esercizi a basso impatto, come suggerisce il nome. Lo sforzo è ridotto ma non per questo sono minori i benefici per il fisico e la mente.

Di fatto, oltre all’allenamento dolce sono in ascesa anche gli esercizi brevi ed efficaci. Visto appunto il poco tempo che abbiamo giornalmente o settimanalmente da dedicare all’attività fisica, è boom di pillole fitness. Brevi video con esercizi facili e veloci che, pur dedicandovi 10 o 15 minuti al giorno, aiutano comunque a tonificare e dimagrire. Infine, se abbiamo già fatto l’abbonamento in palestra e non vogliamo sprecarlo, ritroviamo la giusta motivazione con l’allenamento 12-3-30, altro trend social. Naturalmente, qualunque sia la nostra scelta, ricordiamoci di non eccedere e di consultare un esperto se abbiamo problemi muscolari o simili per evitare eventuali peggioramenti.