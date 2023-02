4 motivi per cui i single vivono meglio e sono più felici rispetto alle persone fidanzate

Il giorno di San Valentino porta alla luce la solitudine dei single. Eppure stare da soli non è così una tragedia per 4 motivi davvero interessanti.

Da poco è trascorso il giorno di San Valentino, per i più il giorno degli innamorati. I sentimenti sono fondamentali per vivere una vita piena e soddisfacente. Tuttavia non sono sufficienti senza una buona dose di autostima e conoscenza di sé. Infatti, stare in coppia è un qualcosa in più, qualcosa che può migliorare la propria vita. In molti casi, poi, la relazione si trasforma solamente in un inutile fardello fatto di litigi e rancori.

Invece di avere paura della solitudine bisognerebbe saperla accogliere con tutti i benefici che comporta. Essere, come si dice, single ha molti vantaggi, di cui oggi andremo alla scoperta. Non si tratta di ripieghi alla vita di coppia ma un modo per riprendersi in mano la propria esistenza. Ma ecco quali sono i 4 vantaggi dell’essere single.

4 motivi per cui i single vivono meglio

Vivere per conto proprio senza dover rendere conto a nessuno permetterà di avere molto più tempo libero. Questo potrà essere trasformato in tempo da dedicare a sé stessi e ai propri interessi. Un bel bagno caldo, una serata tranquilla a casa o divertente con gli amici, non ci sarà che da scegliere. Oltre a questo, una buona idea potrebbe anche essere quella di leggere un libro o guardare un film in tranquillità.

Più attenzione a tavola

Tra gli aspetti positivi dell’essere single troviamo anche una maggiore attenzione al cibo che portiamo in tavola. Quando si è in coppia, infatti, si tende a mangiare spesso fuori casa e a prestare meno cura all’alimentazione. La condivisione passa anche attraverso i peccati di gola. Anche quando si mangia in casa, infatti, si tenderà a cucinare cibi appetitosi abbondando con i condimenti. Questo non farà bene alla nostra salute né alla linea.

Passioni e interessi

Essere single vuol anche dire imparare a coltivare da soli o con gli amici le proprie passioni. Fare un viaggio per conto proprio o andare al cinema a vedere un film senza consultarsi con altri. Spesso, infatti, essere in coppia significa scendere a compromessi, spesso difficili.

Se al partner non piace la nostra passione o, ancora, se si hanno interessi contrapposti bisognerà imparare a sacrificarsi. Ovviamente, la regola è sempre quella della reciprocità. Quando si è soli, però, si può decidere all’ultimo di prenotare un viaggio, fare una gita o semplicemente godersi una passeggiata.

Più tempo per gli amici

Tra i lati positivi, poi, troviamo il trascorrere più tempo con gli amici. Spesso, purtroppo, quando si trova un potenziale partner ci si dimentica degli amici di un tempo. Questo è sbagliato e potrebbe indispettire anche gli amici più cari. Si tratta, sicuramente, di eccezioni dal momento che non è difficile conciliare amore e amicizia, basta volerlo… Ecco, quindi, 4 motivi per cui i single vivono meglio e ciò li renderà più felici.