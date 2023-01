4 esilaranti commedie del cinema italiano con cast stellare da vedere almeno una volta nella vita

Quando fa freddo o piove non c’è niente di meglio che mettersi al calduccio a vedere un bel film in tv. L’elenco dei film a disposizione, però, spesso è così ampio che la scelta diventa davvero ardua. Quindi, per andare sul sicuro con una visione davvero piacevole e che ci distolga dagli affanni quotidiani sarà bene affidarsi a qualche consiglio. Andiamo quindi a scoprire dei capolavori della comicità davvero imperdibili.

Dinanzi alla televisione troviamo un vasto ventaglio di possibilità. Potremmo optare per una serie tv, un programma o per un film. Se dovessimo puntare su quest’ultimo, dovremo poi decidere il genere. Il migliore per svagarsi e passare una serata piacevole rimane sicuramente quello comico.

Una categoria che nel cinema italiano ha sfornato negli anni davvero delle chicche fantastiche. Basti pensare ad alcune degli anni ’80, ma soprattutto alcune meno recenti ed entrate a pieno titolo nella storia del nostro cinema. Stiamo parlando di alcune commedie da andare a recuperare assolutamente.

4 esilaranti commedie del cinema italiano con cast stellare per svoltare la serata

Il primo film rientra spesso nelle programmazioni RAI e talvolta, così come gli altri che vedremo, lo si trova anche su RaiPlay. Si tratta de I soliti ignoti del 1958 di Mario Monicelli, un’opera che non stanca mai e ci farà sbellicare dalle risate. Ispirato a una novella di Italo Calvino, Furto in Pasticceria, parla di una banda di ladruncoli senza né arte né parte che spera di fare il colpo che cambi loro la vita.

Se ne vedranno davvero delle belle, grazie a personaggi caratterizzati ed estremamente imbranati. Protagonisti del film sono grandi attori italiani tra i quali Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Renato Salvatori, Claudia Cardinale e Totò.

Adoreremo le vicende e i personaggi, che potremo rincontrare piacevolmente nel sequel L’audace colpo dei soliti ignoti, con la regia di Nanni Loy. Questa volta i nostri eroi si troveranno alle prese con una rapina indirizzata all’incasso del Totocalcio. Totò e Mastroianni non sono presenti nel seguito, troviamo però il simpaticissimo Nino Manfredi. Anche questa volta il divertimento è assicurato.

Pellicole in bianco e nero che colorano le giornate

Le commedie appena viste così come quelle che seguono sono in bianco e nero, il che ne aumenta il fascino e il carisma. Se solitamente amiamo quelle a colori non dobbiamo però farci frenare dai pregiudizi, rischieremmo di perderci tanto.

Altro film spassoso è La Nonna Sabella del 1957 di Dino Risi, tratto dall’omonimo libro di Pasquale Festa Campanile. Protagonista una signora anziana ma ancora pimpante ed estremamente prepotente interpretata da una magnifica Tina Pica. Da sempre impedisce alla sorella di sposare l’uomo che ama, Peppino De Filippo, vigliacco e terrorizzato dalla Nonna Sabella. Allo stesso tempo ha intenzione di sistemare il nipote, Renato Salvatori, con una ragazza ricchissima per rifocillare le finanze ormai esauste. Il ragazzo, però, non sembra volerla assecondare, tanto più perché ad attirare la sua attenzione c’è una bellissima Sylva Koscina.

Anche di questo film esiste una seconda parte, La Nipote Sabella. A turbare la pace familiare saranno gli interessi economici legati a un’eredità da destinare alla prima nipotina che nascerà. Ancora una volta la gagliarda nonna farà di tutto per realizzare le proprie mire.

Ecco, quindi, 4 esilaranti commedie del cinema italiano con cast stellare da rivedere o scoprire.