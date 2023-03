Michelle Hunziker svela il suo segreto: fisico perfetto a 46 anni con questa disciplina che allena corpo e mente. Risultati garantiti

Michelle Hunziker è una delle conduttrici Mediaset più amate dagli italiani. Lavoratrice instancabile e mamma di 3 figlie. Ma qual è il suo segreto per rimanere sempre in forma? Scopriamo la disciplina che da qualche anno l’appassiona.

Attrice, conduttrice televisiva ed imprenditrice. Michelle Hunziker è uno dei volti più amati e seguiti della televisione italiana. È nata in Svizzera ma si trasferisce nel nostro Paese ancora adolescente. Proprio in Italia inizia a muovere i primi passi come modella, sfilando per alcuni brand importanti. Ma la notorietà arriva dopo una campagna pubblicitaria per un noto marchio di biancheria intima e dove la bella Michelle Hunziker posa di spalle mostrando il suo lato B.

La televisione, il suo brand di cosmetici e la vita privata

Inizia anche ad apparire in televisione, affiancando molti volti importanti, fino ad ottenere un programma tutto suo.

Ha sempre lavorato incessantemente, portando nelle case degli italiani la sua solarità e il suo splendido sorriso.

Conosciamo tutti le tappe più importanti che riguardano la vita privata. Il matrimonio e il divorzio con il cantante Eros Ramazzotti e le nozze e la separazione con Tomaso Trussardi.

La vulcanica Michelle Hunziker è anche un’imprenditrice di successo. Nel 2008 ha fondato un’azienda che si occupa di cosmetici naturali ed integratori.

Michelle Hunziker svela il suo segreto: come rimanere in forma e avere un corpo tonico e sodo a 46 anni?

Bella, solare e soprattutto sempre in forma, nonostante la sua carriera lavorativa sempre al top, 3 gravidanze e gli impegni familiari. Ma come fa Michelle ad avere un fisico perfetto e un corpo così sodo? Naturalmente la conduttrice si prende cura del suo aspetto praticando molti sport e seguendo un’alimentazione sana e bilanciata. Ma da un po’ di tempo ha dichiarato di avere anche un’altra grande passione.

Durante il lockdown, grazie ai consigli di Eros Ramazzotti, la Hunziker si è avvicina ad una disciplina molto particolare che prende il nome di Karate Kyokushinkai.

Ma vediamo di cosa si tratta. Parliamo di una delle arti marziali più popolari al Mondo, nata come sistema di autodifesa. Oggi è uno sport adatto a tutti, anche ai bambini. Migliora le capacità di autocontrollo, allena la mente, il corpo e aiuta a rafforzare la fiducia in sé stessi.

Impegno e tanta passione

La bella conduttrice condivide con i follower i suoi progressi, mostrando anche tecnica e abilità. Una grande passione che condivide con il suo ex marito Eros Ramazzotti. Spesso sui social si mostrano insieme mentre si allenano in palestra.

Una disciplina che ama profondamente e che segue con dedizione, tanto da ottenere, lo scorso maggio, la cintura blu. Ha raggiunto questo importante risultato dopo aver superato un complicato esame.

Quindi non solo sport, ma Michelle Hunziker svela il suo segreto. Per rimanere in forma la bella e brava conduttrice di Mediaset pratica anche questa disciplina.