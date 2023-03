Wall Street tira diritto e ora potrebbe stupire al rialzo: la FED remerà contro?

Continua a sortire effetti positivi il pattern rialzista che si è formato nel giorni scorsi. Abbiamo studiato nelle serie storiche questa figura grafica, e come scritto già su queste pagine, ha mostrato una valenza quasi del 90% per dare inizio a una fase direzionale rialzista. Sarà così anche stavolta? Per il momento Wall Street tira diritto. Attenzione fra i vari pericoli che potrebbero profilarsi, oggi potrebbe metterci lo zampino anche Powell e la FED.

I tassi verranno alzati?

Siamo alla solita nenia: “di quanto verranno alzati i tassi? Dello 0,25 o delo 0,50? Noi riteniamo che non sia importante il livello o la percentuale, ma di quanto questo possa avere impatto sulla crescita economica. Per il momento fra tassi e crescita c’è buon equilibrio. Questo non significa che alcuni settori non possano soffrire di più rispetto ad altri. Infatti, i fallimenti e le problematiche di alcune banche di recente sono un effetto diretto del rialzo dei tassi di interesse.

Cosa potrebbe dire invece Jerome Powell? Qualsiasi cosa dirà potrebbe essere smentita dai dati che verranno pubblicati prossimamente. Quindi, l’impatto delle sue dichiarazioni di stasera potrebbe essere limitato. Da oggi in poi, come sempre, saranno i dati macroeconomici che riguarderanno la crescita e l’inflazione: quindi occhio ai prezzi, all’ISM, alla fiducia dei consumatori, e alla produzione industriale ed occupazione.

Torniamo al breve termine.

Anche ieri la seduta di contrattazione di Wall Street si è chiusa in positivo rispetto alla giornata precedente. Ecco i prezzi a fine giornata:

Dow Jones

32.560,60

Nasdaq C.

11.860,11

S&P500

4.002,87.

Il rialzo di questi giorni dovrà essere confermato dalla chiusura di questa settimana. Quindi, saranno importanti le sedute da ora a venerdì. Quale reazione ci potrebbe essere alla FED? Difficile preventivare questo comportamento degli investitori.

Wall Street tira diritto e ora potrebbe stupire al rialzo: i livelli da monitorare

Fra ieri e oggi scadranno dei setup mensili. Cosa monitorare per oggi?

La tenuta o meno dei seguenti livelli:

Dow Jones

32.346

Nasdaq C.

11.722

S&P 500

3.971.

Ieri sono stati lasciati aperti dei gap: sono di fuga o di esaustione? La risposta ci verrà probabilmente data oggi. Siamo ottimisti.

Lettura consigliata

Quanto guadagna chi investe in Borsa adesso?