Maria De Filippi non è una fumatrice, ma ha un altro vizio e non lo nasconde: ecco di cosa si tratta

Maria De Filippi non è una fumatrice, ma ha un altro vizio e non lo nasconde-proiezionidiborsa.it

La nota conduttrice Maria De Filippi non è mai stata immortalata in una foto dove fuma una sigaretta. Questo perché probabilmente è amante dello sport e si diletta in varie attività. Tuttavia anche lei ha le sue debolezze, infatti ha un vizio. Il suo pubblico e chi la conosce di persona sa bene di cosa si tratta. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con il tempo abbiamo imparato a conoscere bene una delle conduttrici più amate di canale 5. Il pubblico si è affezionato a lei seguendo i suoi programmi, C’è posta per te, Uomini e Donne e Amici. Chi la conosce, sa bene che Maria De Filippi non è una fumatrice. Non è mai stata vista con una sigaretta in mano, dunque questo vizio non le appartiene. Tuttavia non riesce a fare a meno di una cosa. “Il mio dentista non è contento” così ha commentato la De Filippi dopo aver ricevuto un regalo particolare.

Le sue passioni raccontate nei suoi programmi

Maria De Filippi si è fatta conoscere attraverso i suoi programmi televisivi. Mai di parte ma sempre diretta nelle sue esternazioni, in molte occasioni si è raccontata. E’ risaputo che sia un amante dello sport, l’ha ribadito lei più volte e lo confermano le foto delle riviste. La conduttrice si diletta in più attività, ama giocare a tennis, sciare e tanto altro. Un’altra passione della De Filippi sono i cani. Ugo, Filippa e Giovanni sono alcuni dei suoi cani. In più occasioni Maria De Filippi ha mostrato il suo amore per questi animali.

Durante la scorsa edizione di C’è posta per te ha spesso concluso le puntate in dolce compagnia. Infatti ha salutato i suoi telespettatori insieme al cane della sua redattrice Raffaella. Anche a Uomini e Donne ha spesso condotto la puntata seduta sugli scalini in compagnia dei suoi cani. Ma a caratterizzare ancora Maria De Filippi è il debole per un alimento.

Maria De Filippi non è una fumatrice, ma ha un altro vizio e non lo nasconde: ecco di cosa si tratta

La conduttrice non riesce a fare a meno di mangiare caramelle. Maria De Filippi non resiste alle sue caramelle al limone. Talmente risaputo questo fatto, che uno dei protagonisti di Uomini e Donne le ha fatto un regalo. Il tronista Federico dopo la scelta ha salutato la conduttrice non con il classico mazzo di fiori. Al contrario le ha donato un pacco di caramelle al limone, le preferite della conduttrice. Anche Luciana Littizzetto, ospite a C’è posta per te, si è presentata con un carico di caramelle. Il vizio di portare sempre con sé qualche caramella contraddistingue la De Filippi. Durante le sue trasmissioni infatti ha sempre attaccate alla cartellina le sue caramelle, pronte all’uso anche mentre conduce. “Il mio dentista non è contento- ha raccontato Maria De Filippi, che ha confessato- ho due carie”. Tuttavia questo vizio rende la conduttrice unica.