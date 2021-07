A chi non piace l’abbronzatura? Veramente a pochi potremmo dire. Ma solo se ci regala un viso luminoso così come anche un corpo dal colorito uniforme e non macchiato.

La pelle abbronzata ci fa apparire più belli e quindi anche più a nostro agio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma per una abbronzatura bella e duratura ci sono degli accorgimenti da adottare.

Prima di tutto sarebbe opportuno fare uno scrub prima di esporsi al sole. Così da liberare la pelle dalle cellule morte e favorire una abbronzatura raggiante e duratura.

Fatto questo, è importante sottolineare come l’esposizione al sole debba essere graduale e soprattutto che è necessario proteggersi.

Scelto quindi il solare con un indice di protezione adatto al nostro fototipo, questo va applicato regolarmente.

Mettiamo a tavola questo frutto delizioso che ci regalerà una abbronzatura senza macchie

Proteggersi è importante sia per evitare odiose scottature, sia per evitare danni alla pelle. Tra quelli più temuti ci sono sicuramente le odiose macchie cutanee.

Non c’è cosa più fastidiosa, infatti, che rientrare dalle vacanze con il viso o comunque la pelle macchiata.

E se gli accorgimenti sopra descritti ci possono essere di aiuto per evitare questo inconveniente, altrettanto utile è l’alimentazione

Tanti i cibi che favoriscono l’abbronzatura

Tra questi però ve ne è uno che viene poco citato.

E allora mettiamo a tavola questo frutto delizioso che ci regalerà una abbronzatura senza macchie.

Stiamo parlando delle nocciole!

Ebbene sì! Le nocciole che, apportano diversi benefici al nostro organismo, sono ottime anche per l’abbronzatura.

Esse, infatti, essendo ricche di magnesio, alleviano la tensione muscolare e l’affaticamento.

Sono ricche di ferro e come tutta la frutta secca, essendo fonte di grassi buoni, aiutano a controllare colesterolo e trigliceridi nel sangue.

Pochi sanno però che le nocciole sono ricchissime di vitamina E. Questa vitamina è molto importante per la nostra salute. Infatti, aiuta a proteggere la pelle dagli effetti dannosi dei raggi solari e quindi a prevenire l’invecchiamento cutaneo in generale e dunque anche la comparsa macchie sulla pelle.