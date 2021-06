Chi non vorrebbe avere una pelle ben curata, morbida al tatto e radiosa da fare invidia.

Ovviamente per avere una pelle in forma smagliante tanti sono gli accorgimenti da adottare.

Alla base vi deve essere sicuramente una sana alimentazione ed una giusta idratazione.

Perché si sa che la pelle è lo specchio di come si sta dentro.

Partendo quindi da questo presupposto basilare, andiamo oggi a vedere con il Team di ProiezionidiBorsa, alcuni accorgimenti da adottare per una pelle brillante.

Ecco cosa fare per avere una abbronzatura raggiante senza spendere soldi

Non è sempre facile avere una pelle luminosa, ma non è nemmeno detto che per averla bisogna necessariamente spendere molti soldi.

Fondamentale per una pelle al top è l’esfoliazione e dunque fare periodicamente uno scrub.

La pelle, infatti, va liberata dalle cellule morte. In commercio ne troviamo una infinità, ognuno con le proprie caratteristiche e prezzo.

Ma spesso bastano dei semplici rituali, tra l’altro a costo zero, per avere cura della nostra pelle.

Sappiamo bene infatti che una pelle ben esfoliata e idratata, ci regalerà una abbronzatura smagliante e soprattutto duratura.

Ecco il segreto a costo zero!

La spugna degli asciugamani può tornarci utile in molti modi. Mai dunque buttarli quando li riteniamo vecchi e non più adatti per la nostra casa.

Possono essere riciclati in tanti modi.

Tra questi vi è quello di usarli per lo scrub in doccia.

La spugna degli asciugamani, infatti, è davvero utile per grattare bene la pelle, eliminando così cellule morte ed impurità.

È opportuno quindi prendere le vecchie asciugamani, tagliarle in tanti quadrati e utilizzarli per la doccia.

Passati infatti inumiditi sulla nostra pelle, e poi una volta insaponati per ammorbidirla, la renderanno sana e radiosa.

E sappiamo bene che la pelle, per abbronzarsi al meglio, deve essere in forma smagliante, dunque ben esfoliata e idratata.

