L’estate è una stagione che stuzzica la fantasia ai fornelli. Sono tanti i prodotti tipici di questo periodo che ci possono regalare grandi soddisfazioni in cucina. Certamente uno dei primi pensieri che abbiamo in testa con questo caldo è la voglia di mare. Per questo oggi la nostra Redazione propone un piatto a base di pesce semplice e delizioso che lo ricorda. Sono delle gustose polpettine speziate e farcite con erbette di stagione, perfette per chi ama i sapori intensi. Vediamo qui sotto la ricetta completa.

Ecco ciò che ci serve per realizzare circa 60 polpette:

700 gr di merluzzo a filetti;

100 gr di mollica di pane;

1 spicchio d’aglio;

2 uova;

80 gr di parmigiano reggiano grattugiato;

1 ciuffo di prezzemolo;

qualche rametto di timo;

sale e pepe a piacere;

farina 00 q.b.

Polpette di pesce croccanti e aromatiche cotte in 4 minuti pronte da gustare

Partiamo togliendo le lische dai filetti di merluzzo, poi lo affettiamo in piccoli pezzetti. Mettiamo nel frullatore le molliche di pane e le tritiamo molto finemente. Sminuzziamo quindi il prezzemolo e pestiamo bene l’aglio. Versiamo il pesce e la mollica in una ciotola capiente, poi aggiungiamo prezzemolo, timo, aglio, parmigiano, uova, sale e pepe. Mescoliamo tutti gli ingredienti finché non li avremo amalgamati alla perfezione.

A questo punto lavoriamo l’impasto con le mani per formare tante palline, che diventeranno le nostre polpette. Scegliamo noi le dimensioni che preferiamo, tenendo conto che più piccole saranno più ne otterremo. Infine le passiamo nella farina e le setacciamo.

Ora possiamo decidere come cuocere le polpette. Il metodo più rapido prevede di friggerle per circa 4 minuti in una padella scaldata con olio di semi. Terminata la cottura poi le poggeremo su della carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. In alternativa possiamo infornarle. Adagiamo le polpette su una teglia cosparsa di olio extravergine di oliva e le cuociamo a 180°C per circa 20 minuti, girandole ogni tanto.

Ecco le polpette di pesce croccanti e aromatiche cotte in 4 minuti pronte da gustare. Per altre sfiziose ricette estive si consiglia la lettura di questo articolo.