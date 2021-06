Con i primi caldi e le prime giornate trascorse al mare è davvero comune prendersi una bella scottatura.

Nonostante i buoni propositi, arrivati sulla spiaggia poi li dimentichiamo. Troppa la voglia di godersi il sole, il mare e quanto di bello questa stagione ci offre.

E poi la sera corriamo a cercare ogni rimedio per non soffrire. Le ustioni alla pelle infatti causate da una eccessiva esposizione, sono pericolose e anche quando sono solo lievi, sono comunque fastidiose.

Ecco allora 2 rimedi naturali ed efficaci per un sollievo immediato in caso di scottature solari

Premesso che è buona norma applicare una protezione solare prima di esporsi, andiamo ora a vedere come rimediare quando il danno ormai è fatto.

Un rimedio conosciuto e sicuramente efficace è rappresentato dall’aloe.

Potremmo utilizzarla sulla parte ustionata in forma di gel. Ne troviamo in commercio una infinità. Se abbiamo la fortuna di avere in casa questa pianta dal forte potere lenitivo, potremmo staccarne una foglia, spaccarla a metà e strofinare la parte interna sulla zona ustionata.

Il sollievo sarà immediato!

Ma è sorprendente come questo rimedio naturale e poco conosciuto sia efficacissimo per le scottature solari

Ribadito che parliamo di ustioni lievi, perché in caso di ustioni gravi il consiglio è di rivolgersi subito al medico, andiamo a vedere come intervenire.

Nel caso di ustioni lievi quindi e qualora in casa non abbiamo aloe, una ottima alternativa potrebbe essere costituita da un impacco sulla zona da trattare fatto con una miscela di olio di oliva e latte.

Sarà sorprendente scoprire il potere lenitivo sulle ustioni di questi due alimenti che tutti abbiamo in casa.

Andremo quindi a bagnare delle garze o fazzoletti di cotone in questo composto di latte e olio per poi applicarle sulle zone ustionate.

Il sollievo infatti sarà immediato!

Abbiamo visto quindi 2 rimedi naturali ed efficaci per un sollievo immediato in caso di scottature solari.

