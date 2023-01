Metti il sale nello yogurt e guarda cosa succede! Sembra assurdo ma il risultato è incredibile

Hai mai provato a mettere del sale nello yogurt? Se non sai che cosa succede prova a leggere questa guida. Ti assicuriamo che rimarrai sbalordito.

Lo yogurt è un alimento che si consuma colazione o a merenda. Spesso lo arricchisce con il muesli oppure con della granella di frutta secca. Se è bianco e senza zuccheri aggiunti, lo si addolcisce con un cucchiaino di miele o di sciroppo d’acero. C’è anche chi ci versa dentro il caffè per insaporirlo ulteriormente.

Tuttavia, per ovvie ragioni difficilmente a qualcuno passa per la testa di metterci dentro un cucchiaino di sale. Probabilmente neanche tu hai mai provato a farlo. Dovresti però sapere che con un po’ di sale nello yogurt puoi creare uno spuntino del tutto nuovo. Ti sveliamo quale e in che modo.

Metti il sale nello yogurt e guarda cosa succede: rimarrai a bocca aperta!

Con del sale e pochi altri ingredienti puoi preparare un vero e proprio formaggio spalmabile fatto in casa. Ti serviranno una confezione di yogurt bianco senza zuccheri aggiunti, un cucchiaino di sale, del basilico e un po’ di pomodori secchi.

Il procedimento in pochi semplici passi

Prima di tutto, versa il sale nella confezione di yogurt bianco. Quindi mescola con gran cura, fin quando i due ingredienti non si amalgamano del tutto. Prendi un colino e mettici sopra un panno di lino traspirante. Adagialo in una ciotola. Versa lo yogurt e il sale sul panno.

Chiudilo per ottenere una sorta di sacchettino e stringilo forte. Il liquido in eccesso cadrà dunque all’interno della ciotola posta sul fondo. Metti il panno con yogurt e sale in congelatore per una notte.

Il mattino seguente travasalo in una ciotola di vetro. Trita il basilico e taglia e sgocciola dei pomodorini secchi e aggiungi questi due ingredienti al formaggio spalmabile. Fai amalgamare il tutto. Oltre ai pomodori secchi e al basilico puoi anche aggiungere delle melanzane grigliate e già condite per insaporirlo ulteriormente.

Come usare questo golosissimo e originale formaggio spalmabile

Metti il sale nello yogurt e guarda cosa succede! Otterrai questo condimento che potrai usare per guarnire bruschette e gallette di riso per un goloso spuntino. In alternativa, andrà benissimo per condire un piatto di pasta quando non avrai voglia di metterti ai fornelli per preparare condimenti un po’ più elaborati.

I nostri lettori consultano

Per gli analisti vale il 55% in più e ora i grafici di questo titolo azionario del Ftse Mib sono al rialzo

Il treno di Wall Street è partito e non si fermerà per molti anni! Salire o attendere?