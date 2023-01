Come cucinare dei gustosissimi cannelloni al pesto vegetale leggeri e gustosi

Ecco come cucinare dei gustosi e leggeri cannelloni al pesto vegetale contenenti sole 227 calorie per porzione!

Talvolta abbiamo bisogno di nuove idee per cucinare. La cucina, infatti, come tutte le attività che si svolgono ogni giorno, è ripetitiva e alienante. I piatti che solitamente si cucinano più spesso sono quelli in cui siamo più bravi o quelli tradizionali. Nella specie, una delle ricette classiche e più famose della cucina italiana sono i cannelloni al forno. Essa prevede l’utilizzo di una serie di prodotti molto grassi e calorici, quali: la besciamella, il ragù di carne, salsiccia, burro ecc.

Tuttavia, esistono ricette alternative per realizzare ugualmente i cannelloni ma con fantasia e maggiore leggerezza. Quindi, potremmo salvaguardare la linea, senza, però, rinunciare al gusto e al piacere di mangiare un piatto delizioso. Ma, vediamo, quale può essere l’alternativa ai cannelloni tradizionali. Ebbene, si tratta di quelli al pesto vegetale, fatto in casa. Ma ecco le istruzioni da seguire per la sua realizzazione.

Come preparare e cucinare questa alternativa alla ricetta tradizionale

Qui come e perché scegliere determinati ingredienti per preservare la nostra linea. A quelli più elaborati su indicati, sostituiremo verdure e farina integrale (invece della bianca). Il tutto, con il vantaggio di aumentare l’apporto di fibre, che sono altamente sazianti. Inoltre, per mantenerci nell’ambito di un regime ipocalorico, potremmo accompagnarli con delle verdure crude, condite con olio extravergine e limone o aceto. Vediamo, dunque, come cucinare dei gustosissimi cannelloni al pesto vegetale. Si tratta di un piatto perfetto anche per i vegani e per i bambini che amano la leggerezza e il gusto. Di seguito indicheremo come procedere alla preparazione del piatto per 6 persone.

Come cucinare dei gustosissimi cannelloni utilizzando questi ingredienti leggeri

Partiamo prima con il cucinare il pesto, fatto in casa. A tale scopo procuriamoci: – basilico fresco; – 30 grammi di semi di zucca; – 30 grammi di parmigiano; – 3 spicchi di aglio tritati; – 1/2 cucchiaino di sale; – 200 ml di maionese light.

Per la preparazione della lasagna, invece, occorreranno i seguenti ingredienti: – 6 lasagne integrali; – 90 grammi di funghi trifolati; – 1 cucchiaio di aglio; – 90 grammi di cipolla a pezzetti; – 1 tazza di vino; – 140 grammi di zucchine a cubetti; – 90 grammi di pomodori grandi; – 1/2 tazza di ricotta scremata; – 90 grammi di mozzarella scremata; 60 grammi di peperoni rossi affettati; – 60 ml di pesto al basilico. Veniamo, adesso, alla preparazione vera e propria. Per il pesto, basta semplicemente mescolare gli ingredienti su citati, avvalendoci di un mixer, fino ad ottenere una mousse.

Come cucinare i cannelloni

Preparato il pesto, procediamo a far cuocere le lasagna per 12 minuti. Nel frattempo, occorre sbollentare in una pentola con olio: funghi, cipolla e aglio. Poi, vi aggiungeremo zucchine, pomodori e vino, lasciando per 5 minuti, finché questo non evapora. Dopo, dovremo interrompere la cottura ed aggiungere ricotta e mozzarella. A quel punto, facciamo riscaldare il forno a 190 gradi e stendiamo le lasagne in una teglia antiaderente. Poi, vi arrotoliamo il composto di verdura, fino a formare i cannelloni. A questo punto, aggiungiamo il pesto e facciamo cuocere il tutto nella carta forno per 25 minuti. Infine, cospargiamo con mozzarella e peperoni, infornando per altri 3 minuti. Ed ecco che il nostro piatto con sole 227 calorie per porzione sarà pronto!