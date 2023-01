Per gli analisti vale il 55% in più e ora i grafici di questo titolo azionario del Ftse Mib sono al rialzo

Probabilmente i mercati azionari internazionali hanno segnato un minimo pluriennale. Il Ftse Mib mostra maggiore forza relativa ed è già quasi a ridosso dei massimi segnati lo scorso anno. Questo maggiore appeal potrebbe continuare? Vedremo di volta in volta. A parer nostro molto dipenderà dalla politica fiscale e sociale del Governo Meloni. Frattanto, continuiamo a notare che il forte ribasso dei mesi scorsi ha fatto evidenziare il valore di molte società quotate. Oggi i prezzi di molte di queste sembrerebbero sottovalutate rispetto ai calcoli che gli esperti fanno sul loro fair value. Illimity Bank ad esempio, per gli analisti vale il 55% in più e ora i grafici di questo titolo azionario sembrano in procinto di lasciare il peggio alle spalle.

Studio dei pattern e bilancio

Più volte abbiamo spiegato che un titolo azionario sottovalutato potrebbe continuare a scendere, mentre quello sopravvalutato a salire. Le variabili in gioco sono tante e diverse, ed è per questo motivo che l’analisi di bilancio dovrebbe essere associata a quella dei grafici.

Quando un grafico al rialzo si associa a una sottovalutazione, questo potrebbe essere un buon indicatore per possibili rialzi dei prezzi.

Per gli analisti vale il 55% in più e ora i grafici di Illimity Bank sembrano chiamare rialzi

Le azioni hanno chiuso la seduta di contrattazione del 10 gennaio al prezzo di 7,43 euro. Nel corso del 2022 hanno segnato il minimo a 6,20 e il massimo a 13,90.

In questo momento le azioni segnano il prezzo di 7,485. Sul time frame giornaliero, settimanale e mensile vediamo disegnati minimi e massimi crescenti, e questo potrebbe portare a ulteriori railzi sia di breve che di medio lungo termine. Per mantenere intattata questa tendenza, il supporto che non dovrebbe essere violato al ribasso in questo momento sarebbe 6,97. Notiamo che la media mobile a 200 settimane oggi passa a 9,60. Potrebbe essere questo un obiettivo di raggiungere nei prossimi mesi?

Gli analisti sono molto positivi, e sulle riviste specializzate leggiamo 3 giudizi con un target di fair value a 11,56 euro per azione.

