3 azioni che hanno sorpreso al rialzo sul Ftse Mib e potrebbero accelerare nei prossimi giorni

Quella dell’11 gennaio è stata la giornata della riscossa per alcuni titoli che hanno molto sofferto nell’ultimo anno o che hanno iniziato questo 2023 in sordina rispetto ai competitors. Questi sono i 3 azioni che hanno sorpreso al rialzo e potrebbero accelerare nei prossimi giorni.

I migliori titoli della seduta dell’11 gennaio

Non poteva esserci inizio migliore per il 2023. Le prime otto sedute del Ftse Mib hanno sempre visto la chiusura superiore all’apertura. Per trovare un inizio così scoppiettante bisogna tornare indietro nel 2019. In quell’occasione la sequenza si fermo proprio a 8 e l’anno fu tutto al rialzo con una performance di circa il 30%.

A questo inizio anno tutto al rialzo hanno contribuito soprattutto i settori della tecnologia, delle auto, delle banche e delle utilities che hanno fatto meglio del Ftse Mib. In quest’ultimo settore ci sono due titoli HERA e IREN che nel corso del 2022 hanno perso il 25% circa e il 35% circa, rispettivamente. Il loro 2023, però, è iniziato molto bene.

A queste 3 azioni che hanno sorpreso al rialzo e potrebbero accelerare nei prossimi giorni va aggiunto IVECO Group che nell’ultimo anno ha perso circa il 35%, ma da inizio anno ha guadagnato circa il 18% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato il 4,3%.

HERA

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 11 gennaio a quota 2,77 euro, in rialzo del 5,48% rispetto alla seduta precedente.

Un rialzo così importante sul titolo non si vedeva dal novembre del 2020. Per capire l’eccezionalità di un rialzo così importante basti pensare che negli ultimi 20 anni solo una decina di volta c’è stato un rialzo uguale o superiore a quello dell’11 gennaio.

Al momento, quindi, il rialzo non è discussione, ma bisogna fare attenzione all’area di resistenza a 2,85 euro. Questo livello, infatti, già altre volte in passato ha respinto i rialzisti.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 2,5 euro.

IREN

Le azioni IREN (MIL:IRE) hanno chiuso la seduta dell’11 gennaio a quota 1,708 euro in rialzo del 5,04% rispetto alla seduta precedente.

Ottimo break rialzista del titolo che rompe anche la forte resistenza in area 1,65 euro. Per il momento, quindi, non ci sono ostacoli lungo il cammino rialzista del titolo.

Iveco Group

Il titolo Iveco Group (MIL:IVG) ha chiuso la seduta dell’11 gennaio a quota 6,554 euro, in rialzo del 5,20% rispetto alla seduta precedente.

Un rialzo così prolungato, con 10 sedute consecutive con chiusura superiore all’apertura, non si era mai visto sul titolo. Se il break di area 6,5 euro dovesse essere confermato nelle prossime sedute le quotazioni potrebbero crescere ancora molto.

Iveco Group ha beneficiato della nuova commessa con la Marina Militare italiana per la fornitura di 36 veicoli blindati anfibi.

