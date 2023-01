Il treno di Wall Street è partito e non si fermerà per molti anni! Salire o attendere?

Wall Street potrebbe essere partita al rialzo per molti anni-proiezionidiborsa.it

Entro i primi 27 mesi di questo decennio, e quindi o a ottobre del 2022 oppure entro marzo del 2023, si poteva formare un bottom pluriennale. Perchè da fine 2020 abbiamo sempre scritto così? Avevamo le nostre buone ragioni, e queste venivano dai nostri studi sulla storia dei prezzi dei mercati azionari. Il treno di Wall Street è partito e la corsa potrebbe continuare per molto tempo! Salire o attendere?

A questo periodo di ribasso dovrebbe seguire un rialzo di almeno 4/5 anni. I nostri studi collocano un forte ribasso, quasi identico a quello dei subprime, fra il 2027 e il 2028. Questo non significa che nel corso di questi anni non ci saranno ritracciamenti, anzi. Però le stime sono che di anno in anno i massimi verranno aggiornati, e ogni ribasso dovrebbe essere un’occasione di acquisto.

Il principo è quello vichiano: la storia principalmente tenderà a ripetersi. Come al solito nulla verrà lasciato al caso, e quest’analisi “andrà a braccetto” con uno scrupoloso studio dei setup (punti temporali chiave calcolati con i nostri algoritmi) e con l’analisi della tendenza dei grafici secondo i criteri dell’analisi tecnica classica.

Le paure di molti: inflazione, ulteriori rialzi dei tassi di interesse e guerra in Ucraina al momento, e come proietterebbero alcuni indicatori predittivi, non hanno avuto forte impatto sia sugli utili aziendali che sul ciclo economico.

Sembrerebbe quindi anche semaforo verde sotto questi aspetti.

Molto vedono il futuro a tinte fosche

Si leggono previsioni anche autorevoli che i mercati americani potrebbero scendere di un altro 20%. Noi riteniamo che nel campo delle ipotesi tutto sia possibile, ma al momento nè i grafici e nè il ciclo economico sembrerebbero avvalorare questa ipotesi. I primi stanno costruendo minimi e massimi crescenti di lungo termine, e hanno già scontato gli scenari più negativi. I secondi, al momento, sono allienati alle previsioni dei mesi passati dei grafici stessi, e non sembrano peggiorarle, anzi forse le stanno migliorando. Quindi, al posto delle recessione da più parti ventilata, probabilmente ci sarà un atterraggio più morbido dell’economia. Non sembrerebbero questi scenari da far ipotizzare ulteriori forti ribassi alle porte.

Il treno di Wall Street è partito e non si fermerà per molti anni! Salire o attendere?

La giornata di contrattazione del 10 gennaio si è chiusa in positivo a Wall Street e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.704,11

Nasdaq C.

10.742,63

S&P 500

3.919,25.

La tendenza è sempre rialzista anche di breve termine

Ecco i livelli di supporto da non violare al ribasso fra oggi e domani:

Dow Jones

32.995

Nasdaq C.

10.256

S&P 500

3.778.

