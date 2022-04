L’estate è alle porte e i nostri spazi esterni ridiventano vitali e si colorano di fiori profumati. Usiamo le piante per rendere elegante ogni balcone e trasformare ogni angolo in uno scorcio di bellezza che ci regala buonumore. Prendersi cura delle piante e renderle rigogliose non è facile per tutti, ma le specie perenni resistenti ci facilitano il compito perché richiedono poche cure e nessuna attenzione particolare. Piuttosto che vasi piccoli, scegliamo dei contenitori grandi che permettano alle radici di svilupparsi liberamente. E per una soluzione elegante e raffinata puntiamo su poche specie botaniche, soprattutto se lo spazio è ridotto.

Scegliere in base all’esposizione del nostro spazio esterno

Le piante perenni ricadenti sono particolarmente scenografiche perché creano delle vere e proprie meravigliose cascate di fiori variopinti e profumati. Con una scelta attenta possiamo disporre degli accostamenti cromatici di grande resa estetica. Un aspetto importante da considerare per lo sviluppo rigoglioso delle piante è l’esposizione del nostro spazio esterno. Non tutte le specie infatti amano i raggi diretti del sole, altre non si sviluppano all’ombra. La scelta va fatta, quindi, considerando queste peculiarità e con l’aiuto e la consulenza di un giardiniere o semplicemente di un vivaista.

Meravigliose cascate di fiori variopinti profumano balconi e terrazzi con queste piante perenni ricadenti facili da coltivare e molto resistenti

Una pianta che ama l’esposizione al sole è l’Aubretia cascade blu, una piccola specie perenne strisciante dalle meravigliose sfumature di colore blu violaceo. Le foglie sono sempreverdi. Si estende in morbidi cuscini che scendono sinuosi da davanzali e balconi e possono coprire ringhiere e muretti. La possiamo coltivare anche nei giardini rocciosi e sui muri a secco dove si allarga creando meravigliose macchie di colore. È una pianta che non richiede cure eccessive e fiorisce in primavera. Dobbiamo annaffiarla regolarmente evitando il ristagno d’acqua e spostata all’ombra, anche solo nella parte delle radici, solo se il caldo dovesse farsi eccessivo.

Se invece disponiamo di uno spazio all’ombra la pianta da scegliere è il Carex variegato, che forma densi ciuffi eleganti dalle foglie verde scuro con striature bianche. Preferisce i luoghi ombreggiati e non va annaffiato frequentemente perché non teme la siccità. Fiorisce in primavera con spighe apicali abbastanza appariscenti di colore violaceo dando vita ad ambienti raffinati e romantici. Può raggiungere 40 cm di altezza e 80 cm di larghezza. Essendo sempreverde, crea una bella macchia di colore anche in inverno. Il Carex è coltivabile anche in fioriere appese con rese scenografiche straordinarie.

Approfondimento

Meravigliosi grappoli fioriti coloreranno giardini e balconi con questa pianta perenne facile da coltivare che resiste al caldo e al freddo