Anche se non abbiamo il pollice verde questo è il momento dell’anno in cui non rimaniamo insensibili al richiamo cromatico e profumato di una bella pianta da giardino o da terrazzo. La bellezza di un balcone fiorito è tale che in alcune città d’Italia si bandiscono concorsi per premiare il balcone fiorito più bello. È un modo per sensibilizzare le persone sull’importanza della bellezza e del verde nelle aree cittadine. Se abbiamo deciso di creare anche noi un angolo fiorito nel nostro balcone o di rendere più originale il nostro giardino, la primavera è il momento giusto per mettersi all’opera.

Il periodo di fioritura

I fortunati che hanno il giardino possono creare soluzioni originali ed esteticamente apprezzabili con molta libertà avendo tanto spazio a disposizione, ma anche chi ha un balcone in città può renderlo meraviglioso con la scelta delle piante giuste. Molto adatte in entrambi i casi sono le piante perenni, che durano più anni e, se sono sempreverdi, mantengono il fogliame anche in inverno. Nella maggior parte dei casi, però, durante la stagione fredda perdono la parte aerea ma mantengono l’apparato radicale, da cui si riproducono in primavera fiori e foglie.

Balconi e giardini meravigliosamente colorati con questa pianta perenne poco conosciuta che resiste al caldo e al freddo e si coltiva facilmente

Una bella pianta perenne poco conosciuta è la Sarcocapnos enneaphylla con fiori piccoli ma dai meravigliosi colori. La corolla è formata da cinque petali con sfumature che vanno dal bianco al giallo e al rosa. Le foglie sono a forma di cuore, appuntite alle estremità. Raggiunge un’altezza di circa 30 centimetri. È molto resistente anche al freddo e sopporta temperature di – 6 gradi.

È perfetta per i giardini, anche se sono sassosi, o può essere piantata in vaso. In condizioni ottimali fiorisce tutto l’anno ma soprattutto in primavera e in estate. Per le sue caratteristiche può essere usata per nascondere le crepe dei muri all’interno delle quali può essere trapiantata, oppure per formare delle pareti verticali. Infatti è una pianta strisciante che si allarga fino a 40 cm creando un cespuglio di grande impatto decorativo.

Per la posizione, dovremmo scegliere una zona soleggiata perché la Sarcocapnos enneaphylla ama il sole e il caldo e non ha bisogno di molta acqua. Anche in piena estate è sufficiente innaffiarla una volta alla settimana. Se è coltivata in vaso, possiamo portarla in casa durante la stagione fredda se le temperature si abbassano eccessivamente.

È una pianta molto bella esteticamente ma anche pratica da coltivare, perché non richiede cure eccessive e ci permette di avere balconi e giardini meravigliosamente colorati.

