Avere un angolo verde e fiorito in casa oppure nei nostri spazi esterni, sia che si tratti di un giardino sia che comprenda un terrazzo o un piccolo balcone, ci regala una sensazione di benessere indescrivibile. Le piante sono organismi viventi che ci trasmettono serenità e ci regalano uno spettacolo di sorprendente bellezza. La primavera è il periodo in cui godiamo maggiormente degli spazi esterni e in cui il desiderio di renderli più belli si fa più forte. Anche se non abbiamo il pollice verde, questo è il momento per decidere gli interventi giusti. Magari sarà sufficiente farsi consigliare da un giardiniere oppure da un vivaista e il gioco è fatto. Meravigliosi grappoli fioriti coloreranno giardini e balconi e la nostra casa sarà circondata di profumi. Le piante ci regaleranno uno spettacolo che riempie gli occhi di bellezza.

Una pianta che non richiede molta cura

Quando decidiamo di abbellire i nostri spazi esterni con piante fiorite, di solito cerchiamo delle soluzioni pratiche e veloci che siano compatibili con i nostri impegni. Piante che non richiedano molte cure e che siano resistenti al caldo e al freddo. Spesso la scelta ricade sulle perenni, che garantiscono fogliame e rese estetiche interessanti in ogni stagione dell’anno. Una pianta che ha tutte queste caratteristiche è l’Iberis.

È elegante, robusta e durevole ed è facile da replicare per divisione del cespo delle radici. Produce fitti cuscini di piccoli fiori a quattro petali che nella varietà più comune si colorano di bianco, ma possono avere anche sfumature gialle, rosa o lavanda. Le foglie sono piccole e ovali, di un verde brillante e intenso, in contrasto con le tonalità delicate dei fiori. Raggiunge un’altezza che va dai 30 ai 40 centimetri.

Meravigliosi grappoli fioriti coloreranno giardini e balconi con questa pianta perenne facile da coltivare che resiste al caldo e al freddo

L’Iberis si sviluppa sia in piena terra che in vaso e resiste anche alle basse temperature. Predilige una posizione ariosa e soleggiata che favorisce la fioritura. È particolarmente resistente alla siccità, tanto da essere indicata anche per i giardini rocciosi perché non richiede molta acqua. Anche nei periodi più caldi necessita di un’innaffiatura settimanale. La maggior parte delle varietà fiorisce a partire dalla primavera e per tutta l’estate, ma ce ne sono alcune che fioriscono anche in pieno inverno, come la Sempervirens o la Fischbeck dalle infiorescenze bianco puro.

Anche se resistente al freddo, va comunque riparata dai rigori eccessivi e può essere trasferita anche all’interno dell’abitazione. Chi preferisce varietà colorate può scegliere tra la Iberis gibraltarica, dai fiori rosati o rossi o la Iberis pruitii, dalle sfumature viola chiaro. Interessante per i colori e il profumo è anche l’Umbellata, che però è una pianta annuale e non perenne.

