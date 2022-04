Nel giorno di setup, Wall Street rimbalza ma non c’è ancora inversione rialzista duratura. Cosa attendere per dire che il minimo di periodo sia stato segnato?

Un segnale rialzista sul time frame settimanale che si chiuderà il 6 maggio. Quindi, fino a quel momento la cautela deve essere la parola d’ordine e non si potrà dare nulla per scontato. Quella che si apre da oggi è una mera fase di transizione che potrebbe sfociare ancora in una nuova fase ribassista.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del giorno 28 aprile sono stati i seguenti:

Dow Jones

33.301,93

Nasdaq C.

12.871,53

S&P 500

4.183,96.

Wall Street rimbalza ma non c’è ancora inversione rialzista duratura. I livelli da monitorare

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 33.248. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 35.493.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 12.487. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 13.711.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 12.487. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.513.

Posizione di trading multidays in corso e segnale dei nostri Trading Systems

Chiudere gli Short dall’apertura del 25 aprile e Flat.

Il titolo (NASDAQ:MSFT) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 289,63, in rialzo del 2,62% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 270 e il massimo a 337,30.

La strategia operativa

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore ai 293,30, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 270 e al superamento e tenuta verso 241,59 dollari.

Lettura consigliata

La previsione annuale verrà centrata? Ribasso fino a giugno o da questo setup si riparte al rialzo?