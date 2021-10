Ci sono certe ricette che non vale davvero la pena cambiare. Questo è il caso della classica torta alle mele, un caposaldo della domenica. Esiste però un altro dolce tradizionale che si incentra sullo stesso delizioso frutto. Ci serviranno infatti mele e pasta frolla per un dolce tipico da acquolina in bocca perfetto per l’autunno. Il tempo totale di preparazione è di appena un’ora ma il risultato è un capolavoro che tutti vorranno divorare.

Ingredienti

1 bustina e mezzo di zucchero vanigliato;

1 cucchiaio di latte;

125 g di zucchero a velo o di zucchero;

1 uovo;

250 g di farina;

125 g di burro;

1 cucchiaio di lievito in polvere;

50 g di zucchero;

40 g di uva passa;

1 pizzico di sale;

600 g di mele;

2 limoni grattugiati;

20 g di pinoli;

2 cucchiai di rum;

50 g di pane grattugiato abbrustolito nel burro;

1 bustina di zucchero vanigliato;

zucchero a velo per spolverare (quanto basta);

1/2 cucchiaio di cannella in polvere;

uovo per spennellare lo strudel (quanto basta).

Mele e pasta frolla per un dolce tipico da acquolina in bocca perfetto per l’autunno

La ricetta di oggi è destinata alla preparazione del classico strudel.

Per prima cosa, mettiamo l’uva passa a bagno e facciamo ammorbidire il burro. Poi amalgamiamolo allo zucchero a velo, a ½ bustina di zucchero vanigliato e alla scorza di 1 limone. Dobbiamo riuscire a ottenere un composto omogeneo in cui tutti gli ingredienti siano ben legati tra loro. Aggiungiamo il latte e l’uovo fino ad ottenere lo stesso risultato. Non ci resta che aggiungere farina e il lievito per poi impastare. Sin qui, infatti, possiamo utilizzare una ciotola ma adesso è il momento di tirare fuori il panetto e impastarlo con le mani su un piano infarinato.

Una volta che avremo ottenuto un impasto abbastanza liscio e sodo, lasciamolo riposare per circa una mezz’ora. Intanto occupiamoci di sbucciare le mele e di tagliarle a fettine piuttosto sottili. Ricordiamoci di non buttare le bucce perché sono ricche di proprietà e possiamo utilizzarle in tanti modi interessanti. In una ciotola uniamo le mele a: zucchero, pangrattato, uva passa, rum, zucchero vanigliato e pinoli. Aggiungiamo poi un ultimo tocco di cannella e la scorza dell’altro limone per dare il caratteristico sapore tipico di questo periodo dell’anno.

È il momento di infornare!

Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e componiamo il nostro strudel. Con un matterello stendiamo la pasta che avevamo messo a riposare. Facciamolo su un piano infarinato sino ad ottenere uno strato di frolla piuttosto sottile di circa mezzo centimetro. Creiamo un rettangolo che poi andremo a stendere sulla carta da forno. Disponiamo nella parte centrale le mele e tutti i condimenti a cui li avevamo unite e richiudiamo il tutto con la frolla. Spennelliamo il panetto con un uovo sbattuto e inforniamo. Solitamente il nostro strudel dovrebbe essere pronto in 35 minuti. Decoriamo con lo zucchero a velo e con del gelato alla vaniglia.

Se invece vogliamo un’alternativa dietetica che preveda comunque la mela, consigliamo questi deliziosi biscotti estivi dietetici senza cottura pronti in soli 3 minuti