La maggior parte dei frutti non ha bisogno di essere sbucciata. Anzi, si è scoperto che spesso la maggior parte delle sostanze nutritive sono racchiuse proprio lì, nella parte che noi scartiamo. Molti di noi lo fanno per abitudine, per evitare i pesticidi o ancora perché semplicemente ci dà fastidio. Qualunque sia la nostra motivazione però, buttare la buccia della frutta è un vero spreco. Infatti, non butteremo più le bucce di mela dopo aver scoperto 3 trucchi gustosi e sorprendenti per riutilizzarle in cucina.

Infuso di bucce di mela

Innanzitutto, scegliamo delle mele a coltivazione biologica. Secondo diversi studi, infatti, le mele risultano tra i frutti più contaminati dai pesticidi. Quindi, per evitare di ingerirli rivolgiamoci a quei produttori che non ne fanno utilizzo.

Il modo forse più semplice per utilizzare le bucce di mela è creare un infuso. Basta la buccia di 2 mele in mezzo litro di acqua bollente. Per dare un po’ di sapore in più possiamo aggiungere della cannella, limone e miele. Per estrarre maggior sapore dalle bucce possiamo anche cuocerle insieme all’acqua. Mentre per avere le bucce sempre a disposizione possiamo essiccarle in modo molto semplice.

Aceto di mele

L’aceto di mele è un’alternativa molto apprezzata. Per ottenerlo dobbiamo inserire bucce e pezzetti di mela in un contenitore riempendolo per tre quarti. Mischiamo poi dell’acqua tiepida con del miele e versiamola nel contenitore ricoprendo completamente le bucce. Copriamo il contenitore con una garza e un elastico e teniamolo da parte per un mese intorno ai 20°. Rimuoviamo gli scarti bianchi che man mano si formeranno in superficie. Dopo quattro settimane, possiamo filtrare il tutto e goderci un aceto di mele fatto in casa!

Biscotti

La ricetta per i biscotti può essere la nostra preferita, dobbiamo solo aggiungere un passaggio. Prima di mischiare gli ingredienti, infatti, dobbiamo caramellare le bucce di mela. Quelle di tre mele saranno sufficienti e adesso mettiamole in un pentolino con 40 grammi di zucchero e un cucchiaio d’acqua. Mischiamo per cinque minuti sino a che lo zucchero non diventa più scuro e quindi si caramella. Non ci resterà che unire le bucce al composto per i biscotti.

Insomma, non butteremo più le bucce di mela dopo aver scoperto 3 trucchi gustosi e sorprendenti per riutilizzarle in cucina.