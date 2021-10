Come sappiamo, una manovra del Governo ha introdotto una serie di agevolazioni per i giovani che vogliono acquistare la prima casa. In particolare, lo ha fatto con il Decreto Sostegni bis. Sicché, a partire da questa iniziativa, le banche si sono attivate per garantire delle offerte concorrenziali agli interessati. Si ricorda, inoltre, che tra i nuovi vantaggi, facenti parte del bonus prima casa ci sono:

esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale sugli atti di compravendita, nuda proprietà e usufrutto; esenzione dell’imposta sostitutiva sull’atto di mutuo; riconoscimento di un credito d’imposta, in caso di IVA pagata sul valore della casa. Questo, si potrà utilizzare in compensazione, nella successiva dichiarazione IRPEF o ai fini dell’imposta di registro nei successivi atti notarili.

Inoltre, la soglia massima finanziabile è pari a 250.000 euro.

Stanti le regole generali stabilite dalla legge, ecco come le banche stanno concedendo i mutui dall’80% al 100%.

Offerte provenienti dalle banche

Ogni istituto del credito decide i parametri della propria offerta, sulla base delle indicazioni generali anzidette. Vediamo, quindi, quali sono le proposte più allettanti del mese di ottobre. Con il bonus prima casa, i giovani fino a 36 anni, otterranno la garanzia statale per l’acquisto dell’immobile. Per far ciò, il Governo ha istituito il Fondo di Garanzia gestito da CONSAP. La garanzia copre dall’80 al 100% del prezzo dell’abitazione.

A questo punto, vediamo, quali banche arrivano a garantire fino al 100% del mutuo. Ebbene, abbiamo Intesa Sanpaolo, che prevede due opzioni. La prima è destinata a chi ha i requisiti per accedere al Fondo di Garanzia. In tal caso, non è prevista alcuna spesa di istruttoria e di incasso rata, e un TAN massimo dell’1,05%. Per chi invece non può accedere al fondo perché privo dei requisiti richiesti, abbiamo l’azzeramento dell’imposta sostitutiva. Ciò, anche con ISEE superiore a 40.000 euro. Poi, una rateizzazione fino a 40 anni e la copertura fino a 100% del valore dell’immobile.

Altra banca disponibile a garantire la copertura fino al 100% del valore dell’immobile è Unicredit. Essa propone un mutuo da 15 a 30 anni, a tasso fisso o variabile. Infine, abbiamo Credit Agricole, che pure prevede il mutuo al 100% tramite CONSAP e senza imposta sostitutiva, imposte di registro, ipotecarie e catastali.

In campo, a parte le 3 indicate, a partire da settembre, vi erano anche le offerte provenienti da altre banche. Anzitutto, quella di Monte dei Paschi, che prevede un mutuo tra i 10 e i 30 anni. Il tutto, con un finanziamento che copre fino all’ 80% del valore dell’immobile. Inoltre, il piano di ammortamento proposto è alla francese e prevede rate mensili a tasso variabile. Ciò, però, con quote capitali predeterminate sul tasso iniziale. In conclusione, quelle indicate sono le offerte più convenienti derivanti dagli istituti di credito a partire da settembre. Grazie ad esse, i giovani con meno di 36 anni, potranno acquistare la prima casa. Ciò, senza dover disporre necessariamente dell’anticipo del 20% del capitale.