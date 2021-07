Nel fine settimana abbiamo spesso voglia di coccolarci un po’ con qualche bel dessert. Purtroppo, però, il caldo di questi mesi non ci fa proprio saltare di gioia all’idea di accendere il forno. Per questo, la cosa migliore è concentrarsi su dolci freschi che non richiedano troppo impegno, ma senza rinunciare al gustoso risultato. Ecco quindi, la ricetta per preparare dei deliziosi biscotti estivi dietetici senza cottura pronti in soli 3 minuti.

Ingredienti

a) 1 mela;

b) 100 grammi di noci;

c) 100 grammi di avena;

d) 100 grammi di gocce di cioccolato fondente non zuccherato;

e) nutella o burro di noccioline q. b.

Preparazione

Quelli che proponiamo oggi sono dei biscotti davvero particolari. In effetti, del biscotto hanno solo la forma e la dolcezza. Infatti, la nostra base sarà una fettina di mela.

Vediamo però come dobbiamo effettivamente preparare questi “biscotti” freschi e salutari. Prima di tutto, dobbiamo scegliere la giusta varietà di mele. Noi consigliamo le più croccanti che riusciamo a trovare. Infatti, una fettina di mela troppo farinosa potrebbe finire per sfaldarsi ad ogni morso. Una volta scelta la mela, laviamola per bene. Adesso il momento di affettarla. Con un coltello liscio creiamo delle rondelle di circa 1 cm di spessore. Se vogliamo mantenere il colore o pensiamo di non mangiarle subito, consigliamo di immergerle in una ciotola con acqua e succo di limone.

Adesso, in un solo minuto abbiamo preparato la nostra base. Non ci resta che guarnirla con gli altri ingredienti.

Per prima cosa, spalmiamo sulle nostre fettine di mela un sottile strato di nutella o burro di noccioline. Questo ci aiuterà ad arricchire il gusto semplice e un po’ acidulo della mela. Oltretutto, farà da collante per gli altri ingredienti che potremmo semplicemente sparpagliare sopra i nostri “biscotti”.

Disponiamo le nostre fettine tutte vicine e spargiamo noci, avena e gocce di cioccolato. Ecco qui una merenda gustosa per chi ha poco tempo e poca voglia di accendere i fornelli. Tutto grazie a questa ricetta che ci permetterà di preparare deliziosi biscotti estivi dietetici senza cottura pronti in soli 3 minuti.

Approfondimento

