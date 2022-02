Il 18 febbraio la Luna in Toro, inoltre il Sole che entra in Pesci e l’allineamento dei pianeti Saturno ed Urano porteranno forti emozioni in tutti i segni dello zodiaco. Secondo l’oroscopo, per alcuni di questi si tratterà di vorticose passioni sentimentali, per altri invece di discussioni e contrasti molto accesi. Vediamo quindi da chi è meglio stare alla larga in questo periodo per evitare di fare passi falsi.

Periodo no per questi due segni

La congiuntura astrale determina dei forti nervosismi per i nati a cavallo fra marzo ed aprile.

Che si tratti di amicizia, lavoro, denaro o relazioni amorose, gli Ariete in questo momento sono offuscati dalla rabbia e totalmente intrattabili. Lo scontro appare inevitabile con chiunque provi ad avere un rapporto con loro. I nati sotto questo segno zodiacale sono talmente carichi di emozioni negative che possono arrivare anche a farsi del male da soli.

Meglio stare alla larga anche dal Sagittario, che si trova ad affrontare un periodo nero. In particolar modo nella sfera lavorativa. Vivrà dei momenti di totale disaccordo con tutti i colleghi. Lo scontro continuo farà vacillare la fiducia in sé stessi e l’autostima subirà un duro colpo. Se siamo nati fra novembre e dicembre cerchiamo di pensare fino a 10 prima di rispondere. Se riuscissimo a tenere la bocca chiusa sarebbe anche meglio. In questo momento infatti non siamo in grado di esprimere il nostro punto di vista in maniera chiara e comprensibile perché accecati dalla negatività.

Meglio stare alla larga da questi 2 segni zodiacali in questi giorni mentre in arrivo un amore travolgente per questi altri 2

A chi è del segno dei Gemelli potrà capitare di sentirsi misteriosamente attratto da un Acquario. Anche Venere ci metterà il suo zampino per rendere gli incontri con l’altro sesso particolarmente piacevoli e romantici. Sarà proprio la capacità di creare un’atmosfera sentimentale a rendere le giornate con l’amato assolutamente indimenticabili. Grazie al Sole che entra in Pesci non mancheranno anche importanti riconoscimenti nella sfera lavorativa.

Infine la Bilancia, il segno che sperimenterà le passioni più forti. Ebbene la posizione della Luna risveglierà la sensualità dei nati fra settembre ed ottobre. Questi risulteranno assolutamente irresistibili. In particolar modo saranno i Toro a cadere nella rete ammaliatrice delle affascinanti Bilance.

Soddisfazioni per questo segno anche nel campo del lavoro, dove si riuscirà a dare dimostrazione del proprio valore. Non mancheranno momenti di spensierata allegria con gli amici.

