Dopo l’exploit rialzista di agosto 2021, è iniziata una lunga fase ribassista tuttora in corso che, però, stenta a prendere il sopravvento. Come già spiegato in un precedente report, infatti, decidere cosa fare è molto complicato.

Da un lato, infatti, la presenza di inside che dura da agosto indebolisce l’affermarsi di una tendenza opposta a quella in corso. Dall’altro non vanno sottovalutati segnali contrari alla proiezione in corso.

Tuttavia nel corso delle ultime settimane segnali rialzisti si stanno manifestando sul titolo Kolinpharma e potrebbero preannunciare un rialzo di oltre il 50%.

I segnali di cui si parla sono il segnale di acquisto del BottomHunter e quello, non ancora efficace al 100%, dello Swing Indicator. Per una loro definitiva affermazione, però, c’è bisogno che si concretizzi la rottura di alcuni livelli chiave.

A guardare il grafico notiamo che da ormai fine novembre le quotazioni di Kolinpharma sono bloccate all’interno del trading range 8,90 euro – 9,68 euro.

La rottura della parte bassa del range potrebbe spingere le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare verso la massima estensione ribassista che si trova in area 5,64 euro.

Al rialzo, invece, le potenzialità del titolo sono molto interessanti. Come si vede dal grafico, infatti, la massima estensione del rialzo passa per area 14,74 euro (III obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzista di oltre il 50%. La chiave di questo rialzo così importante, però, passa per area 10,70 euro (I obiettivo di prezzo). Solo una chiusura settimanale superiore a questo livello darebbe la prova concreta di un rialzo così importante.

Che il titolo possa fare bene è un indizio che si ricava anche dalla valutazione sulla base dei multipli di mercato. Secondo gli analisti il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 38%.

Il titolo Kolinpharma (MIL:KIP) ha chiuso la seduta del 17 febbraio a 9,40 euro in rialzo del 3,07% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale