Ogni persona ha il suo modo di gestire i sentimenti ed in particolar modo l’amore. Tuttavia, secondo gli astri, 3 segni zodiacali hanno un tratto maggiormente marcato che li porta a perdere interesse velocemente in una relazione, passando da un amore da romanzo all’affetto fraterno o addirittura all’indifferenza totale in men che non si dica. Vediamo, dunque, nel dettaglio quali sono i segni zodiacali che si disinnamorano più velocemente

La Vergine

Il segno della Vergine occupa la testa della classifica dei segni per i quali è piuttosto improbabile avere una relazione di lunga durata. Ebbene, i nati fra il 24 agosto ed il 22 settembre solitamente non permettono al cuore di prendere il sopravvento sul cervello. Se dunque da una parte sono caratterizzati da una grande intelligenza e forte senso del dovere nel lavoro, dall’altra parte spesso hanno difficoltà ad impegnarsi in relazioni stabili e tendono a chiuderle al primo problema. Questo perché ritengono poco produttivo sprecare energie in campo affettivo. Dunque, tendenzialmente i nati sotto il segno della Vergine cercano di cancellare i ricordi romantici. E al termine di una relazione si buttano a capofitto nel lavoro.

La Bilancia

La Bilancia è famosa per essere il più indeciso e instabile dei segni dello zodiaco. I nati dal 23 settembre al 22 ottobre sono caratterizzati da grandi e rapide passioni. Si tuffano a capofitto nelle relazioni affettive ma il loro entusiasmo scema rapidamente, o non appena la routine prende il sopravvento. Questo fa sì che dopo qualche tempo interrompa bruscamente la relazione per rituffarsi in una novità che la coinvolge totalmente.

L’Acquario

Il terzo gradino del podio è occupato dal segno dell’Acquario, il più imprevedibile dei segni quando si tratta di prendere decisioni spontanee. Ebbene accade di frequente ai nati dal 21 gennaio al 20 febbraio di uscire felicemente con qualcuno per poi annunciare di aver interrotto repentinamente la relazione. Questo perché la personalità dell’Acquario è associata alla libertà e questo segno tende a fuggire senza pensarci due volte quando si sente soffocato nei rapporti affettivi.

Ecco, dunque, quali sono i segni zodiacali che si disinnamorano più velocemente.