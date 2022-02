Sappiamo bene che l’oroscopo cinese è diverso dal nostro. Diviso per anni e non per mesi e con gli animali sempre presenti. Ogni animale porta con sé un anno e i successivi 12 alternati. Abbiamo visto che Tigre e Topo saranno tra i protagonisti del 2022 con le rispettive annate. Ma c’è un altro segno che non eccellerà in salute, riservandosi però tantissime soddisfazioni in amore e soprattutto sul lavoro. È il Gallo, che suonerà la sveglia a tutta la famiglia, con dei momenti dell’anno che saranno particolarmente felici. Canterà a voce altissima il Gallo nel 2022 per l’oroscopo cinese, con l’obiettivo di riempire il salvadanaio e guardare con ottimismo al futuro. Vediamo di capirne di più con gli Esperti della Redazione, andando a svelare quali annate saranno propizie.

Amore e relazioni sociali al top

Amore e amicizia sono valori importanti per questo segno che nei prossimi mesi punterà a cementare i rapporti interpersonali. Prima di entrare nel merito, ricordiamo opportunamente chi saranno i 5 anni del Gallo protagonisti:

1957;

1969;

1981;

1993;

2005.

C’è tanto romanticismo attorno a questo segno che però dovrà stare attento a non sentirsi invincibile. Amore e affetto non dovranno tramutarsi in gelosia, per non far scappare il partner. Anche nell’amicizia, per favorire quanto pronosticato dalle stelle, attenzione a non pensare di essere i numeri 1 da soli. Da trovarsi pieni di amici a soli basta un attimo.

Canterà a voce altissima il Gallo nel 2022 per l’oroscopo cinese portando amore e tanto denaro a queste 5 annate fortunate

Abbiamo detto che il 2022 non sarà l’anno della salute al top per il Gallo, ma nel lavoro saranno faville. L’oroscopo parla chiaro: il benessere finanziario arriverà da 2 direzioni:

economia e taglio delle spese superflue;

prendere al volo un’opportunità più unica che rara.

Non solo, ma ci vorrà tanta pazienza, perché l’offerta lavorative ed economica della vita potrebbe arrivare in tarda estate e principio d’autunno. Nel frattempo, meglio tenersi pronti, evitare le spese pazze e guardare con ottimismo al campo professionale. Potrebbe arrivare anche un’insperata opportunità di mettersi in proprio, con investimenti propri. E le stelle sembrerebbero favorire anche questa situazione. Anche un’eventuale rivoluzione da dipendente a libero professionista.

