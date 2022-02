Le fasi lunari sono i diversi modi in cui vediamo la luna nell’arco di 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e 2,9 secondi. È questo infatti il tempo che questo pianeta impiega a fare un giro completo intorno alla terra, ruotando contemporaneamente su sé stesso. A seconda della posizione in cui si trovano la Terra, il Sole e la Luna gli influssi che quest’ultima esercita sono diversi. Dunque attenzione perchè la Luna piena in Cancro del 9 febbraio potrebbe portare delle grosse novità.

Quando Sole, Terra e Luna sono allineati in quest’ordine si parla di luna piena. Lo Zodiaco ritiene che sia il momento giusto per tirare le somme della propria vita. Vediamo dunque cosa accadrà segno per segno secondo gli astrologi.

Ariete, Toro e Gemelli

Gli Ariete vivranno un forte momento di stress emotivo, ma dovranno rimanere molto concentrati per non perdere di vista i propri obiettivi. Ai nati sotto il segno del Toro invece le stelle suggeriscono di circondarsi delle persone amate e di mettere il cuore al primo posto. I Gemelli invece si troveranno a vivere giorni di grande confusione. Bisognerà quindi “lasciar passare la tempesta”, cercando di non perdere la calma.

Leone, Vergine e Bilancia

Gli appassionati Leoni, in questa congiuntura astrale, non dovranno assolutamente prendere decisioni irreversibili.

I nati a cavallo fra agosto e settembre saranno favoriti nel processo di introspezione che li accompagna in questo momento. La Luna piena in Cancro, inoltre, favorirà la comprensione dei propri bisogni profondi dei nati sotto il segno della Vergine.

Attenzione la Luna piena in Cancro porta questi grandi cambiamenti per tutti i segni zodiacali

Per chi è nato sotto il segno della Bilancia il plenilunio non farà altro che aumentare il nervosismo già tangibile in questo momento. I nati fra settembre ed ottobre vedranno vacillare i propri punti fermi.

Gli Acquario, i Sagittario ed i Capricorno vivono un momento di grande stabilità. Dunque in questa situazione astrale non subiranno grossi scossoni.

Stessa cosa invece non si può dire dei Pesci, per i quali i maggiori mutamenti si avranno nella sfera sentimentale. Infatti il plenilunio li spingerà alla scoperta di un amore intimo e profondo.

La Luna piena nel proprio segno porterà ai nati sotto il segno del Cancro un turbine di emozioni molto intense. Riusciranno tuttavia in questo vortice emotivo a comprendere quali sono le persone e le cose davvero importanti per loro.

