Conoscendo bene le nostre abitudini alimentari, nonostante la crisi, i pranzi e le cene di Pasqua e Pasquetta saranno sicuramente impegnativi. Sia da un punto di vista della preparazione, se saremo noi i cuochi, ma anche per il nostro fegato, chiamato agli straordinari. D’altronde, è anche bello tornare a mangiare tutti assieme, pensando a smaltire poi i piatti succulenti con qualche bella passeggiata. Considerando che molto probabilmente saranno gli asparagi uno degli alimenti più salutari di questi due giorni, è opportuno pensare già a qualche tisana disintossicante. Ecco, allora che la nostra Redazione, dopo averne proposte alcune speciali in questo articolo, ne suggerisce un’altra che potrebbe rivelarsi utile ai nostri Lettori.

Non il solito tarassaco e nemmeno il carciofo

Meglio segnarci già questa potente tisana tanto semplice da preparare, quanto eccezionale nell’aiutarci a sentirci in forma. Carciofo e tarassaco rappresentano spesso dei rimedi intelligenti e pratici per concedere al nostro organismo un po’ di depurazione. Ma oggi ci occuperemo invece delle virtù del tè verde, che molti amano come bevanda naturale, ma con alcune proprietà davvero interessanti. Come ricorda questo studio, il tè verde accompagna l’uomo da tempi antichissimi. Quando le civiltà giapponesi e cinesi avevano intuito le potenzialità di questo infuso. Ricchissimo di minerali, vitamine e antiossidanti, il tè verde è conosciuto in Occidente come alleato contro l’invecchiamento e l’ossidazione delle cellule. Ma pochi sanno che avrebbe anche le frecce della depurazione al suo arco.

Meglio segnarci già questa potente tisana che aiuterebbe a smaltire velocemente le tossine e le calorie delle abbuffate di Pasqua e Pasquetta

Da molti considerato come il tè più salutare in assoluto, soprattutto d’estate è una bevanda molto apprezzata. Ma bisogna stare attenti a non confondere il tè verde commerciale del supermercato con l’estratto vero e proprio della pianta. Una tisana di tè verde, acquistata in erboristeria, o anche su internet, sarebbe un vero e proprio alleato della depurazione intestinale dopo le scorpacciate pasquali. Non solo, perché la sua azione riconosciuta dalla scienza di eliminare anche i liquidi in più, favorirebbe lo smaltimento di grassi e tossine a 360 gradi. Potremmo fare un pensierino anche agli alimenti utili per depurarci a tavola con l’ortaggio che suggeriamo nella ricetta di approfondimento.

