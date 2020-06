Ecco 5 bombe di salute, 5 tisane drenanti che purificano l’intestino e combattono la ritenzione idrica. In particolare la ritenzione idrica è un disturbo che riguarda e affligge milioni di italiani, non solo donne, ma anche uomini. Accade quando il nostro organismo non riesce a espellere regolarmente i liquidi assunti e li trattiene al suo interno. Questo fenomeno di sosta dei liquidi, o stagnazione, comporta anche la nascita di inestetismi quali la cellulite, che si accumula su cosce, glutei e addome. Il nostro organismo, per funzionare perfettamente, avrebbe bisogno di assumere almeno 2 l di acqua al giorno, uniti ad almeno 5 porzioni di frutta e verdura. Ma, esistono anche 5 bombe di salute, 5 tisane drenanti che purificano l’intestino e combattono la ritenzione idrica.

Tisane, infusi e decotti

Queste 5 erbe essenziali, per depurare e stare meglio, vanno assunte come tisane, infusi e decotti. Anche alla sera, prima di coricarsi, lasciandole raffreddare e bevendole come bevande rinfrescanti. 5 bombe di salute, 5 tisane drenanti che purificano l’intestino e combattono la ritenzione idrica, con tutte le loro virtù.

Il Tarassaco e l’ortica, binomio classico della depurazione

– Diuretici

– Favoriscono il transito intestinale

– Depurano il fegato

– Riducono la pressione arteriosa

– Alleviano la pressione prostatica

Il ribes nero, principe del benessere

– Previene i calcoli renali

– Combatte i radicali liberi

– Depura e rinfresca

– Antinfiammatorio

– Combatte i dolori reumatici e articolari

– Combatte l’ipertensione arteriosa

Equiseto e betulla, meno conosciuti, ma non meno efficaci

– Prevengono l’osteoporosi

– Eliminano la cellulite

– Proteggono i capillari

– Rinforzano unghie, ossa e capelli

– Riducono il colesterolo

– Combattono il gonfiore

– Favoriscono la pulizia renale

– Particolarmente consigliati agli sportivi

Possono essere comprati in tutte le erboristerie, le farmacie con reparto erboristico e comodamente on line sui siti delle aziende che li producono. Si possono creare degli infusi rinfrescanti, che possono essere portati anche al lavoro come bevanda salutare e depurante. Si faccia attenzione che, favorendo la espulsione dei liquidi, comportano una maggiorazione della funzione di minzione.