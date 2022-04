La Borsa di Milano ieri ha chiuso in rialzo dello 0,2%. Il nostro listino è stato il migliore tra le principali piazze azionarie. Ma non è tutto oro ciò che luccica e la nostra Borsa è appesa a un filo sottile che potrebbe spezzarsi e far cadere nuovamente i prezzi. Oggi un appuntamento cruciale potrebbe condizionare l’andamento delle Borse europee.

I due temi che condizionano le Borse nell’attuale fase di mercato

Le incertezze sui mercati azionari sono le stesse da qualche settimana. Gli operatori sono preoccupati dalle conseguenze dell’inflazione e della guerra sulla crescita economica dell’Unione Europea. Purtroppo questi problemi rimarranno sul tappeto a lungo e questo sta pesando molto sulle scelte degli investitori che da diverse sedute sono alla finestra. Non stanno vendendo ma non stanno neanche comprando. Però notizie particolarmente negative potrebbero rompere questo equilibrio e spingere alla vendita.

Ieri Piazza Affari ha avuto una prima parte della seduta al ribasso, in linea con il resto dei listini europei. La chiusura negativa di Wall street nella seduta di martedì dopo un avvio positivo, ha condizionato la mattinata delle Borse. Tuttavia nel pomeriggio i listini hanno recuperato un po’ di terreno, grazie all’apertura positiva degli indici americani.

L’indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,2% a 24.722 punti. I prezzi dell’indice maggiore di Piazza Affari da quattro sedute chiudono nella strettissima fascia compresa tra 24.600 punti e 24.800 punti. Nella seduta di ieri i prezzi hanno realizzato un massimo inferiore e un minimo superiore a quello della seduta di martedì.

Un cruciale appuntamento nella giornata di oggi potrebbe creare un forte impatto sui prezzi delle Borse europee

L’attuale compressione dei prezzi potrebbe portare nella seduta di oggi o nei prossimi giorni ad un movimento deciso dell’indice di Piazza Affari. Questo movimento potrebbe essere sia al rialzo ma anche al ribasso. Oggi se prezzi del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) supereranno la soglia di 24.800 punti, potrebbero spingersi fino in area 25.000 punti. Questo scenario potrebbe essere una bella sorpresa di Pasqua e il preludio di una nuova fase rialzista nella prossima settimana.

Tuttavia l’attuale fase di debolezza non esclude possibili movimenti al ribasso anche se la Borsa in queste settimane ha mostrato una certa resilienza. Rimane il fatto che dal 29 marzo il trend dell’indice maggiore di Piazza Affari è al ribasso. Se i prezzi dovessero scendere sotto il supporto di 24.200 punti potrebbero spingersi rapidamente in area 23.800 punti. In questo scenario non si potrebbero escludere nuove discese nella settimana dopo Pasqua.

Da ricordare che un cruciale appuntamento nella giornata potrebbe condizionare le Borse. Oggi la Banca Centrale Europea terrà la periodica riunione per decidere sul costo del denaro. Molto probabilmente i tassi rimarranno fermi ma dalla conferenza stampa potrebbero uscire importanti notizie riguardo i tempi dell’inevitabile rialzo. Le dichiarazioni della presidente Christine Lagarde potrebbero influire in maniera decisa sull’andamento delle Borse europee nel pomeriggio. La comunicazione sulla decisione del board della Banca europea sarà diffusa alle ore 13:45.

Da ricordare anche che oggi è l’ultima seduta della settimana, poi la Borsa di Milano chiuderà per il lungo ponte Pasquale. Piazza Affari rimarrà chiusa venerdì 15 aprile ed ovviamente anche lunedì 18 aprile. Le contrattazioni torneranno regolari il 19 aprile.

