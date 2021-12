È una vera e propria miniera di minerali e vitamine questo ortaggio che in pochi consumano. Che sia per il sapore o addirittura per il suo stesso aspetto non ci attira molto. Eppure, la scienza alimentare ne riconosce tutti i suoi benefici per il nostro organismo. Per gli sportivi è un vero e proprio integratore naturale che combatte la stanchezza donando energia. Oltre ad essere prezioso alleato del cuore, come dimostra lo studio che alleghiamo. Vedremo che sarebbe in grado di riequilibrare i livelli di ferro nel sangue. Tanto da assumerlo come frullato assieme ad altri alimenti simili come la banana. Una miniera di vitamine questo ortaggio poco amato ma che riusciremo a farci piacere con questa ricetta super sfiziosa.

Un primo piatto sano e veloce

Dicevamo che la barbabietola non ha tantissimi estimatori a livello di gusto. In effetti, senza nulla togliere a questo preziosissimo ortaggio, dal punto di vista del sapore ce ne sono di migliori. Molti però utilizzano la barbabietola per fare il cosiddetto “carpaccio”, magari con l’aggiunta di formaggio grattugiato e aromi. Un piatto non solo multivitaminico, ma anche parecchio energetico. Ideale, grazie alla sua leggerezza, per una cena post attività sportiva. Noi però vedremo come fare un piatto di pasta veloce e nutriente con la barbabietola.

Vediamo gli ingredienti della nostra pasta:

400 grammi di pasta corta, ideali i fusilli, le farfalle o le penne;

250 grammi di barbabietole rosse precotte;

mezza cipolla;

uno spicchio d’aglio;

1 manciata di mandorle o di pinoli;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe:

formaggio grattugiato.

Davvero veloce questa ricetta benefica

Di una velocità notevole questa ricetta, che prevede i seguenti passaggi:

mettiamo a bollire l’acqua;

prendiamo una padella e prepariamo il soffritto con la cipolla, uno spicchio d’aglio, olio e le nostre barbabietole tagliate a cubetti piccolini;

aggiungiamo anche la frutta secca, in modo che si tosti, lasciando cuocere a fuoco alto per un paio di minuti;

attendiamo un attimo che si raffreddi e frulliamo il nostro sugo, formando una piacevole crema. Potremmo a questo punto aggiungere anche un filo di panna da cucina per ammorbidire il sapore. Regoliamo di sale e pepe;

scoliamo la pasta al dente e uniamola alla nostra crema, mescolando per bene e servendo con una abbondante spolverata di formaggio grattugiato.

