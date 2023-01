Meglio la farina 0 o 00 per la pizza, la focaccia e il pane? Ecco quale devi comprare

Hai deciso di preparare una deliziosa focaccia, una golosa pizza oppure del pane ma hai dei dubbi sulla scelta della farina? Ecco come orientarti al meglio tra la 0 e la 00 grazie ai nostri consigli.

Se stai pensando di sfornare un manicaretto salato come una pizza o una focaccia, il primo passo è scegliere la farina. Quando decidi di preparare un panificato, devi fare molta attenzione al tipo e alla qualità di farina da usare. Da questa dipende il gusto finale del preparato, che sia pane, pizza o focaccia. In linea di massima, la scelta principale è tra farina 0 e farina 00. Come scegliere quella giusta? Segui i nostri consigli.

Caratteristiche degli alimenti

Per capire quale farina scegliere per i tuoi panificati devi prima comprenderne le differenze. La farina 00 è quella maggiormente raffinata e lavorata. A base di frumento, si ricava per estrazione dal nucleo del germe di grano. Molto fine e di colore bianco, è quasi priva di crusca ma contiene molto amido. La farina 0 è di grano tenero ma meno raffinata rispetto alla doppio 0. Il suo aspetto è bianco e uniforme, ha meno amidi ma un elevato contenuto di glutine. Ma meglio la farina 0 o 00? Per realizzare pani, pizze e focacce quale devi usare delle due?

Meglio la farina 0 o 00?

Se vuoi preparare un panificato quale farina ti conviene acquistare? Innanzitutto può esserti utile sapere che la farina 00 non è particolarmente adatta a una lievitazione che richiede tempi lunghi. L’alimento ha inoltre bisogno di molta idratazione. Gli impasti che vogliono il suo utilizzo necessitano in pratica di acqua in una quantità corrispondente a metà dose di farina 00. Per questi motivi, la farina 00 non è quella giusta per la lavorazione di focaccia, pane e pizza. Questo tipo di farina è, invece, molto più ideale per preparare dolci come torte, biscotti e frolla. La migliore, quindi, per la realizzazione dei panificati è la farina 0. L’elevata presenza di glutine, permette l’ottenimento di un composto piuttosto elastico e, quindi, di un’ottima maglia glutinica. La farina 0 è, inoltre, molto facile da lavorare e si adatta non solo alle lievitazioni lunghe ma anche a tempi più ristretti.

Attenzione al glutine

Meglio dunque la farina 0 per sfornare un’ottima pizza, un pane caldo e croccante, una gustosa focaccia. Ma attenzione al glutine. La proteina è infatti presente in entrambe le tipologie, sia 0 che 00. Per cui, in caso di intolleranze, meglio scegliere farine apposite senza glutine per panificati, come quella di riso o di mais.