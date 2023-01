Il 2023 è iniziato a Piazza Affari in modo eccezionale. A parte il rialzo di circa il 10% registrato dal Ftse Mib, sorprendente è la sequenza tutta al rialzo delle prima 10 sedute dell’anno. Tutte, infatti, hanno terminato la seduta con valore di chiusura superiore a quello di apertura. In un contesto del genere tra le 40 Blue Chip di Piazza Affari 4 non si sono accodate al trend generale. Ecco le azioni che da inizio anno stanno avendo una performance negativa: Amplifon, Diasorin, Erg, Tenaris. Quale potrebbe essere il futuro di queste azioni?

Il quadro generale di Piazza Affari

Da inizio anno la performance dell’indice delle 40 azioni a maggiore capitalizzazione del Ftse Mib sta avendo una performance molto interessante con un guadagno di circa il 10%. Inoltre ha registrato un pattern di 10 sedute consecutive al rialzo come mai era stato registrato a inizio anno in tutta la storia degli ultimi 20 anni.

In questo clima di euforia, però, ci sono delle azioni che non stanno partecipando alla festa dei rialzisti. Stiamo parlando di Amplifon, Diasorin, Erg e Tenaris. Ecco le azioni che da inizio anno stanno avendo una performance negativa.

Il settore Health Care è tra i peggiori da inizio anno

Da inizio anno c’è un settore del Ftse Mib che, dopo anni di grande forza, sta muovendosi in controtendenza rispetto all’andamento generale di Piazza Affari. Parliamo del settore salute che con il suo FTSE Italia All-Share Health Care che è invariato da inizio anno risultando tra i peggiori tra tutti gli indici settoriali. A questa performance negativa hanno pesantemente contribuito due big del settore, Amplifon e Diasorin, che non a caso troviamo tra le 4 azioni che da inizio anno sono in territorio negativo.

Entrambe da oltre due mesi si stanno muovendo in un ampio movimento laterale e al momento non offrono spunti interessanti per operazioni di trading profittevoli.

Il titolo Erg

Dopo due mesi di discesa, le azioni ERG potrebbero essere sul punto di svoltare al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusure del 13 gennaio è stata molto forte, tanto che le medie potrebbero essere sul punto di incrociare al rialzo nei prossimi giorni.

Il titolo Tenaris

Il tentativo di ripresa dai minimi recenti potrebbe essere stato fermato sul nascere dalla chiusura del 13 gennaio. In ogni caso le medie sono così vicine che da un momento all’altro potrebbero anche incrociare al rialzo. Lo SwingTrading Indicator al momento è impostato al rialzo.

