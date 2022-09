La pizza è una portata invitante e stuzzicante, che piace sempre sia ai grandi che ai più piccoli, come mettesse d’accordo tutti. Siamo abituati a mangiarla al ristorante, per suggellare momenti conviviali. Che possiamo ripetere anche a casa, ordinandola oppure preparandola direttamente noi, con le nostre mani.

A molti piace, infatti, darsi da fare a sfornare una o anche più teglie di pizza per gli amici, farcite in tanti modi diversi e gustosi. Non sempre, però, risulta facile realizzare un impasto a regola d’arte.

Quando siamo alle prese con la lavorazione dell’impasto della nostra pizza, armeggiamo con determinati ingredienti. Che, in linea di massima, sono acqua, farina, lievito e sale. Non si tratta, dunque, di ingredienti così complicati da reperire o difficili da usare. Eppure, lavorarli insieme, a volte, può dare dei problemi.

Perché l’impasto della pizza si ritira, non è elastico o non si stende

Quando prepariamo l’impasto per la pizza possiamo, ad esempio, ritrovarci con un composto che tende a ritirarsi. Per cui abbiamo difficoltà a stenderlo con le mani o con il mattarello. Oppure non riusciamo a ottenere una pasta abbastanza morbida o elastica. Perché accade questo?

La causa risiede nella carenza di glutine presente nell’impasto. Se la maglia glutinica è debole, il composto tenderà a ritirarsi e spezzarsi per cui sarà difficile da stendere. Non si riuscirà, quindi, ad ottenere un impasto abbastanza elastico e facile da lavorare. Tutte queste caratteristiche, concorrono a pregiudicare il risultato finale, sfornata la nostra pizza. Che potrebbe risultare dura e poco friabile. Ecco perché l’impasto della pizza si ritira e non si riesce a stendere a dovere. Vediamo come porre rimedio.

Cosa fare

Una pizza perfetta, con un impasto elastico che si stende senza problemi, dovrà rispettare una corretta lievitazione. Questa dovrà corrispondere a un tempo di almeno 6 ore. Sarà importante anche adoperare la farina giusta, come tipo e quantitativo. Per un impasto perfetto potremo, ad esempio, usare un misto di farina bianca 00 e di farina di manitoba. Dovremo quindi usare le mani e non il mattarello per stendere la pizza, conferendole così una consistenza non troppo sottile.

Qualora fossimo intolleranti al glutine, per ottenere un impasto elastico dovremo aggiungere alle farine anche quella di carrube. Si tratta di un alimento assente del complesso proteico, che aiuta l’elasticità dell’impasto. La farina di carrube si dovrà addizionare all’impasto al momento della lievitazione. Ne basterà un solo cucchiaio per ottenere, in finale, un risultato ottimale.

Lettura consigliata

Come fare la pizza con il lievito madre secco più un consiglio utile per la sua cottura ottimale