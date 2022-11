Ecco come stendere la frolla senza mattarello con un ottimo risultato grazie a 1 trucco furbissimo

Il mattarello fa parte degli oggetti utili che possono aiutarci a realizzare le nostre preparazioni in cucina. Si tratta di un rotolo di legno con due manopole alle estremità opposte, che permettono l’impugnatura per lavorare gli impasti.

Certo, non tutti possono averlo in casa. Come chi, magari, si dedica poco a preparare da sé dolci e salati. Arriva il giorno, però, di avere voglia di cimentarsi ai fornelli preparando una pizza o dei biscotti. Come fare, quindi, senza il mattarello? Dobbiamo per forza correre a comprarne uno? In realtà, esiste una valida e geniale alternativa.

L’importanza di allargare l’impasto

Dare forma, spessore e allargare i nostri impasti è molto importante per la resa finale del risultato. Pensiamo all’idea di voler sfornare una pizza, a cui vogliamo dare una forma rotonda. E uno spessore più o meno sottile. Oppure al giusto spessore che devono avere dei biscotti preparati con la pasta frolla. In questo caso, il mattarello permette di facilitare il nostro lavoro. Ma se manca niente paura, perché possiamo aiutarci in altro modo.

Ecco come stendere la frolla

Possiamo stendere una frolla o anche un altro tipo di impasto anche senza mattarello. Al suo posto, possiamo usare semplicemente l’anima di cartone del rotolo di carta assorbente da cucina. Meglio ancora quella del rotolo di alluminio o pellicola. L’importante è che il rotolo sia molto rigido e non tenda a piegarsi.

Dovremo avvolgerlo con della pellicola trasparente per alimenti e infarinarlo, affinché non sporchi o si attacchi all’impasto. Impugnandolo, quindi, alle rispettive estremità, potremo usarlo per allargare l’impasto.

Ecco come stendere la frolla quando in cucina manca uno strumento come il mattarello. Ma non è finita qui, perché possiamo fare ancora qualcosa per i nostri impasti.

Usiamo le mani

Quando manca il mattarello possiamo usare il trucco del rotolo di cartone ma anche aiutarci molto con le mani. Impastare con le mani produce del calore fondamentale alla corretta lievitazione dell’impasto. Alternare le mani al mattarello è molto utile soprattutto per lievitati come la pasta per pizze, focacce e pane. In questo caso, dovremo lavorare l’impasto su un supporto infarinato come un tagliere di legno.

Dovremo infarinare anche le nostre mani e formare una palla da colpire con piccoli pugni. Premeremo quindi i palmi in avanti e lavoreremo un impasto elastico. Le nostre azioni aiuteranno l’attivazione del glutine, proteina fondamentale alla lievitazione. Dovremo quindi piegare in due la pasta e appiattirla con le mani. Questa operazione sarà da ripetere per almeno 10 minuti. Alla fine, potremo allargare e dare forma e spessore al preparato secondo ciò che vuole la ricetta del momento da seguire.