Meglio il frigo o il freezer per il limoncello? E’ questo il posto giusto dove puoi conservarlo

Il limoncello è un liquore molto amato e a molte persone piace prepararlo in casa. Ma come si conserva? Ecco alcuni consigli che possono esserti utili e risolvere tutti i tuoi dubbi in proposito.

Il limoncello è una bevanda apprezzata da molti, un liquore italiano che si prepara con zucchero, alcool e scorza di limone. Se ne può bere un bicchierino a fine pasto oppure lo si può usare come base per la preparazione di alcuni cocktail. Poiché deve essere servito piuttosto freddo, puoi avere un dubbio a riguardo del posto giusto dove conservarlo, tra frigorifero e congelatore. Qual è la risposta?

Meglio il frigo o il freezer per questo liquore? Ecco la risposta

Non tutti conoscono il posto migliore ai fini della conservazione di un vino o di un liquore. Ad esempio, pochi sanno che il vino rosso non deve essere conservato in frigo. Meglio gustarlo a temperatura ambiente, affinché non si alterino le sue componenti gustative. Per quanto riguarda il limoncello, invece, abbiamo già anticipato che la bevanda va servita ben fredda. Per cui sarebbe corretto, al contrario del vino rosso, conservarla in frigo. C’è, però, chi sostiene che il posto migliore per la conservazione sia il congelatore. Meglio in frigo o il freezer dunque? La scelta dipende da ciò che intendi fare. Se vuoi gustare il limoncello nel breve termine, puoi conservarlo nel frigorifero. Se invece pensi di conservare la bevanda più a lungo, puoi scegliere il freezer. Non c’è, dunque, tra i due un posto migliore o sbagliato. Sono entrambi corretti e la scelta dipende dalla tua intenzione di consumo.

Come fare in casa il limoncello

C’è chi può ricevere in regalo una bottiglia di limoncello o chi può, a sua volta, acquistarla e regalarla. Esiste anche chi ha piacere di prepararlo in casa, per gustarlo o farne dono agli amici. Se anche a te piacerebbe fare in casa il limoncello, può esserti utile conoscere la procedura per prepararlo. Puoi procurarti una ventina di limoni, lavarli per bene e rimuovere a ognuno la scorza. Metterai le scorze in un ampio contenitore di vetro sterilizzato.

Dovrai quindi ricoprire interamente le scorze di limone versando all’interno del recipiente 750 ml di alcool etilico. Lo chiuderai, quindi, ermeticamente, e lo conserverai in un posto riparato dalla luce, come la cantina. Quotidianamente e una sola volta ogni giorno per almeno due settimane, dovrai agitare il recipiente. Dopo i 15 giorni dovrai bollire in una pentola 5 tazze piene di acqua con 6 tazze di zucchero. Creerai uno sciroppo che dovrai lasciare raffreddare. Quando freddo, lo verserai nel contenitore delle scorze. Dovrai lasciare a riposo 3 settimane quindi travasare in bottiglie di vetro. Potrai conservarne una in frigo, da gustare subito, mentre le altre nel freezer.